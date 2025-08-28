به گزارش کردپرس، سیدستار هاشمی صبح امروز در آیین افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی، افزود: بهره برداری از همین مجتمع، گامی مهم در راستای اجرای برنامه های هوشمندسازی در استان است.
او اضافه کرد: آذربایجانغربی ظرفیت های قابل توجهی در حوزههای مختلف ارتباطی دارد که باید زمینه شکوفایی روزافزون این ظرفیت ها فراهم شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با بهرهبرداری از این مجتمع، بستر مناسبی برای توسعه خدمات نوین ارتباطی و افزایش ظرفیتهای فناوری در آذربایجانغربی ایجاد میشود.
او بیان کرد: این وزارتخانه در راستای هوشمندسازی و ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف آذربایجانغربی آمادگی کامل دارد.
هاشمی در پایان اضافه کرد: این مجتمع ظرفیت ارزشمندی برای ایجاد تحولات مثبت در حوزه فناوری اطلاعات آذربایجانغربی بوده و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و دولتی به صورت فعال در خدمت توسعه قرار گیرد
