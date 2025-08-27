اتحادیه میهنی: تلاش برای ترور بافل طالبانی خنثی شد و مجرمان به قانون تحویل داده شدند

بە گزارش کردپرس کاروان گزنەای، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان در گفتگو با خبرنگاران به رویداد لالەزار اشاره کرد و گفت: «متأسفانه تلاش برای ترور رئیس اتحادیه میهنی انجام شد. ما به عنوان اتحادیه اجازه هرگونه دست‌اندازی حزبی را نمی‌دهیم و از دستگاه قضایی درخواست می‌کنیم که قانون حاکم باشد و مجرمان طبق قانون با آنها برخورد شود.»

او از دولت اقلیم کردستان نیز خواست: «تصمیمات دادگاه را اجرا کند تا مجرمان مجازات قانونی خود را دریافت کنند، زیرا اتحادیه میهنی نگران بود و شرایطی پیش آمد که از طریق دولت به ما رسید. این رویدادها نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای برهم زدن امنیت اقلیم و ترور بافل طالبانی صورت گرفته است.»

امروز دستگاه امنیتی اقلیم کردستان در سلیمانیه، اعترافات «اعضای گروه لالەزار» را منتشر کرد.

سخنگوی اتحادیه میهنی در خصوص بازداشت شاسوار عبدالواحد گفت: «این پرونده ارتباطی با بازداشت لاهور طالبانی ندارد و پرونده‌ای جداست. شاسوار بارها بی‌احترامی به اتحادیه کرده است، اما هیچ‌گاه از سوی ما شکایتی از وی نشده است. این پرونده مربوط به یکی از شهروندان است و در دادگاه بررسی می‌شود.»

سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان در خصوص حقوق و دستمزد نیز اعلام کرد: «اگرچه این موضوع با دولت ارتباط دارد، اما اتحادیه به عنوان یک نیروی مشارکت‌کننده در دولت، وظایف خود را انجام داده است. بافل جلال طالبانی به بغداد سفر کرد تا تسهیلات و هماهنگی‌های لازم برای تبادل اطلاعات بین اربیل و بغداد و مدیریت دارایی‌ها و پرداخت حقوق فراهم شود. ما نیز در این زمینه همکاری کرده‌ایم و این موضوع در مسیر حل قرار دارد.»

در بخش دیگری از سخنانش، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان درباره تشکیل دولت کردستان گفت: «دو مسیر وجود دارد؛ یکی مربوط به برنامه عملیاتی است که به توافق رسیده‌ایم، اما برای اجرای برنامه، مهم است که پست‌ها به درستی توزیع شوند تا این برنامه بتواند در درون دولت و وزارتخانه‌ها به اجرا برسد.»