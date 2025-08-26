به گزارش کردپرس مرکز مترو که در زمینۀ دفاع از حقوق روزنامەنگاران اقلیم کردستان فعالیت دارد با صدور بیانیهای از احزاب و جناحهای سیاسی اقلیم، بهویژه حزب دمکرات و اتحادیۀ میهنی کردستان، خواست که رسانهها سکویی برای ترویج نفرت، خصومت، خشونت یا تفرقە ایجاد نکنند و دستگاههای خبری خود را به رعایت استانداردهای حرفهای خبرنگاری ملزم کنند.
این مرکز در بیانیه خود یادآور شد که رسانهها باید اخبار را با دقت، صحت، هماهنگی و موضوعیت منتشر کنند و از تبدیل شدن به ابزاری برای تهمت، دروغ و سخنان ویرانگر که به صلح اجتماعی آسیب میزنند، خودداری کنند.
مرکز مترو تأکید کرد: «هشدار ما نسبت به تهدیدات غیرمسئولانه رسانههایی است که روحیه منطقهگرایی و تفرقە را تقویت میکنند و با تأثیرگذاری بر روند رسانهای، خطرات دورههای بحران را افزایش میدهند.»
این مرکز در بیانیۀ خود افزود که بخشی از رسانهها به تشویق آشوب و ایجاد فضای بیاعتمادی در میان شهروندان پرداختهاند و این اقدامات، امنیت جامعه را مختل و مردم را از مسائل واقعی و مهم منحرف میکند.
در ادامه، مرکز مترو از همه رهبران سیاسی و احزاب خواست تا کنترل انتشار محتوای رسانهای خود را بر عهده بگیرند و تأکید کرد که بە جای جنگ رسانهای، بە خرد و منطق روی آورند. مردم پرسش میکنند که سرنوشت کردستان به کجا خواهد رفت و حقوق و منافع عالی مردم چگونه تأمین خواهد شد.
مرکز مترو تصریح کرد: «سرنوشت و آینده اقلیم کردستان رسالتی جمعی است و باید به صدای عقل و منطق گوش داد تا رسانهها به جای افزایش خشونت و نفرت، در جهت همبستگی و ثبات عمل کنند. مردم کردستان شایسته این ریسک سیاسی نیستند و رسانهها باید تحت نظارت باشند تا بخشهایی از آنها به سکوی تنش داخلی تبدیل نشوند.»
