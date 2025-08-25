۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۵

حزب دمکرات کردستان: توزیع پست‌ها تا حدود زیادی نهایی شده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- حزب دمکرات اعلام کرد که توزیع پست‌ها تا حدود زیادی مشخص و انجام شده و در ماه آینده تیم ریاست پارلمان کردستان انتخاب و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. دیگر فرآیندها نیز بر اساس زمان‌بندی و مقررات قانونی پیش می‌رود.

به گزارش کردپرس محمود محمد سخنگوی حزب دموکرات کردستان روز دوشنبه 25 آگوست 2025 در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که تقسیم پست‌ها تا حد زیادی مشخص شده و در ماه آینده، تیم ریاست پارلمان کردستان انتخاب و فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد؛ سایر فرایندها نیز مطابق زمان‌بندی و رویه قانونی اجرا می‌شوند.

وی افزود: تیم‌های مشترک اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بر اصول تشکیل دولت به توافق رسیده و تقسیم پست‌ها تا حد زیادی نهایی شده است.

محمود محمد اشاره کرد که جلسه دیگری طی چند روز آینده برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود که در ماه آینده، تیم ریاست پارلمان کردستان انتخاب و فعالیت‌های خود را آغاز کند.

سخنگوی حزب دمکرات کردستان درباره تشکیل کابینه جدید گفت: «اگر ریاست پارلمان تشکیل شود، سایر فرایندها مطابق زمان‌بندی و رویه قانونی خود ادامه خواهند یافت.»

او افزود: آنچه بغداد در قبال مردم کردستان انجام می‌دهد، ایجاد فشار و محدود کردن مردم است، وگرنه توافق خوبی میان دولت اقلیم کردستان و دولت عراق شکل گرفته است. بنابراین، مسائل و اختلافات باید از طریق دیالوگ و مطابق قانون حل شود، نه با زور و اعمال فشار و بهانەتراشی برای بە تعویق انداختن راەحل مشکل.

کد خبر 2788009

