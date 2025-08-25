به گزارش کردپرس محمود محمد سخنگوی حزب دموکرات کردستان روز دوشنبه 25 آگوست 2025 در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که تقسیم پست‌ها تا حد زیادی مشخص شده و در ماه آینده، تیم ریاست پارلمان کردستان انتخاب و فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد؛ سایر فرایندها نیز مطابق زمان‌بندی و رویه قانونی اجرا می‌شوند.

وی افزود: تیم‌های مشترک اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بر اصول تشکیل دولت به توافق رسیده و تقسیم پست‌ها تا حد زیادی نهایی شده است.

محمود محمد اشاره کرد که جلسه دیگری طی چند روز آینده برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود که در ماه آینده، تیم ریاست پارلمان کردستان انتخاب و فعالیت‌های خود را آغاز کند.

سخنگوی حزب دمکرات کردستان درباره تشکیل کابینه جدید گفت: «اگر ریاست پارلمان تشکیل شود، سایر فرایندها مطابق زمان‌بندی و رویه قانونی خود ادامه خواهند یافت.»

او افزود: آنچه بغداد در قبال مردم کردستان انجام می‌دهد، ایجاد فشار و محدود کردن مردم است، وگرنه توافق خوبی میان دولت اقلیم کردستان و دولت عراق شکل گرفته است. بنابراین، مسائل و اختلافات باید از طریق دیالوگ و مطابق قانون حل شود، نه با زور و اعمال فشار و بهانەتراشی برای بە تعویق انداختن راەحل مشکل.