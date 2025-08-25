نچیروان بارزانی با معاون رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه دیدار کرد

به گزارش کردپرس روز دوشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۲۵، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان از زافر سَرَکایا، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه (آک‌پارتی) در امور خارجی استقبال کرد. در این دیدار، روابط اقلیم کردستان و عراق با ترکیه و همچنین اوضاع منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کردستان، در این نشست دو طرف بر اهمیت روابط دوجانبه و همکاری مشترک تأکید کردند؛ همکاری‌ای که به نفع هر دو طرف بوده و به حفظ ثبات و امنیت منطقه کمک می‌کند.

در جریان دیدار، نچیروان بارزانی بار دیگر تأکید کرد که اقلیم کردستان ترکیه را به‌عنوان همسایه‌ای مهم می‌بیند و منافع مشترک و بلندمدت دو طرف را به هم پیوند می‌دهد. همچنین او از نقش رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و حزب آک‌پارتی در گسترش روابط آن کشور با عراق و اقلیم کردستان قدردانی کرد.

از سوی دیگر، طبق بیانیه ریاست اقلیم کردستان، زافر سَرَکایا بر تمایل ترکیه برای گسترش روابط با عراق و اقلیم کردستان در همه زمینه‌ها تأکید نمود و از روابط و دوستی نچیروان بارزانی با ترکیه و نقش سازنده او در سطح منطقه تمجید کرد.

بر اساس این بیانیه، روند صلح در ترکیه و چند موضوع دیگر که اهمیت مشترک داشتند، از دیگر محورهای این دیدار بودند.