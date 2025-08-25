آواز شیخ جنگی: نیروهای امنیتی به خانه ما در کلکان یورش بردند

به گزارش کردپرس روز (دوشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۲۵) آواز شیخ جنگی، خواهر لاهور طالبانی، به شبکه روداو گفت: «همراه با خانه برادرم کاک آراز، خانه ما و دکتر آسو (برادرمان) در روستای کلکان محاصره شده است.»

او افزود: «همه ما طبق وصیت پدرمان یک خانه دواتاقه و باغی در روستا داریم، امروز نیروها آن را محاصره کرده‌اند و هنوز نمی‌دانیم چرا؟ در حالی‌که من یک غیرنظامی و عضو پیشین پارلمان کردستان هستم.»

آواز شیخ جنگی که در سال ۲۰۱۳ در چهارمین دوره پارلمان کردستان نماینده بود، گفت: «همسرم از سال ۱۹۷۸ پیشمرگه بوده، اما چند سال است بازنشسته شده و در بریتانیا زندگی می‌کند. اکنون نمی‌دانیم چرا خانه ما هدف قرار گرفته است.»

او همچنین اشاره کرد: «سه محافظ داشتیم که یکی از آنها به صورت رسمی از سوی دولت برای من تعیین شده و دو نفر دیگر از سوی همسرم بودند؛ امروز هر سه بازداشت شدند.»

وی از دولت اقلیم کردستان خواست پاسخ دهد: «این نیروها چه کسانی هستند و حقوقشان از کجا پرداخت می‌شود؟ چرا باید اقدامی کنند که زندگی و خانه هیچ‌کس در امان نباشد؟»

امروز همچنین آراس شیخ جنگی، برادر لاهور طالبانی، به روداو گفت: «در همان روستا نیرویی کماندو خانه من را هم محاصره کرده است.»

روستای کڵکان وابسته به ناحیه خدرانه در قضاء دوکان استان سلیمانیه است. ریبوار باداوان، رئیس پلیس این ناحیه، به روداو گفت: «ما اطلاعی از ورود هیچ نیرویی به روستای کڵکان نداریم.»

امروز رسانه رسمی اتحادیه میهنی کردستان به نقل از نیروهای امنیتی منتشر کرد: «در برابر خانه متهمان فراری تحت پیگرد قانونی، هیچ نیرویی امنیتی جابه‌جا نشده است.»

پس از انتشار این بیانیه، آراس شیخ جنگی در صفحه فیسبوک خود نوشت: «اگر خانه ما محاصره نشده، اجازه دهید خبرنگاران به روستا بروند و عکس و ویدیو تهیه کنند.»