به گزارش کردپرس روز دوشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۲۵، سرهنگ سلام عبدالخالق در برنامۀ خبری شبکه روداو درباره نبرد لاله‌زار گفت: «اگر متهمان به شکل مدنی و داوطلبانه خود را تسلیم نیروهای امنیتی می‌کردند، هیچ‌گونه رویارویی نظامی رخ نمی‌داد.»

به گفته سلام عبدالخالق، این افراد چندین بار به‌طور مستقیم و حتی از طریق بلندگو از سوی نیروهای امنیتی دعوت به تسلیم شدند اما نپذیرفتند.

شامگاه ۲۱ اوت ۲۰۲۵ نیروهای امنیتی سلیمانیه خواستار تسلیم لاهور طالبانی، رهبر جبهه خلق، شدند و اعلام کردند حکم بازداشت او صادر شده، اما وی مخالفت کرد.

پس از سه ساعت درگیری که به کشته شدن سه نیروی امنیتی و دو محافظ لاهور طالبانی و همچنین زخمی شدن دست‌کم ۱۹ نفر انجامید، لاهور طالبانی دستگیر شد.

سرهنگ سلام عبدالخالق افزود که متهمان چند روز تحت مراقبت بوده‌اند و برنامه‌ای برای ترور بافل جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، داشته‌اند. برخی از بازداشت‌شدگان نیز در بازجویی‌ها به این موضوع اشاره کرده‌اند.

او همچنین تأکید کرد که بازداشت‌شدگان علاوه بر بافل طالبانی، طرح‌هایی برای ترور افراد دیگری نیز داشتند که جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

به گفته وی، بازداشت‌شدگان قصد داشتند با استفاده از پهپادهای انفجاری یکی از بازداشتگاه‌های سلیمانیه را منفجر کنند که هدف آن "ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی" بود.

در عملیات لاله‌زار حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیروی امنیتی شرکت داشتند. طبق اعلام رسمی، سه نیروی امنیتی و دو نفر از همراهان لاهور طالبانی کشته و بیش از ۱۹ نفر زخمی شدند.

در پاسخ به برخی گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر ناپدید شدن تعدادی از افراد مسلح در لاله‌زار، سخنگوی دستگاه امنیت سلیمانیه گفت: «این خبر را به‌شدت رد می‌کنیم. هیچ‌کس مفقود نشده و روزانه خانواده بازداشت‌شدگان در جریان وضعیت آن‌ها قرار می‌گیرند.»

به گفته سلام عبدالخالق، از داخل لاله‌زار تعداد زیادی سلاح، تجهیزات انفجاری و ادوات نظامی شامل تیربار M۴، دوشکا، نارنجک‌انداز، بیکسی، سلاح‌های تک‌تیرانداز، سلاح‌های مجهز به صداخفه‌کن و پهپادهای انتحاری کشف و ضبط شده است.

او همچنین ادعای استفاده نیروهای امنیتی از بیش از ۱۲۰ پهپاد در این عملیات را رد کرد و گفت: «هیچ‌گونه پهپادی از طرف ما استفاده نشد، اما شواهدی داریم که نشان می‌دهد چندین پهپاد انتحاری در داخل لاله‌زار وجود داشته است.»

به گفته او، بازداشت‌شدگان حتی یک پهپاد انفجاری را آزمایش کرده بودند اما هنگام استفاده سقوط کرد و منفجر نشد.

طبق بیانیه آسایش سلیمانیه، حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی و برخی دیگر بر اساس ماده ۴۰۶ قانون جزای عراق (قتل عمد) صادر شده است.

پیش‌تر، قاضی صلاح حسن، سخنگوی دادگاه سلیمانیه، اعلام کرده بود که حکم بازداشت بر اساس ماده ۵۶ قانون جزای عراق (تشکیل یا مشارکت در گروهی برای ارتکاب جرم) صادر شده است و طبق ادعای منابع اتحادیه میهنی، لاهور و همراهانش درصدد انجام کودتا و برهم زدن امنیت سلیمانیه بودند.