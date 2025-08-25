نچیروان بارزانی: باید جان و مال شهروندان و مرجعیت قانون حفظ شود

به گزارش کردپرس نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان روز دوشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۲۵ در کنفرانس ژنوساید ایزدیها اعلام کرد که وظیفه اصلی حکومت اقلیم کردستان، حل مشکل حقوقهاست.
نچیروان بارزانی گفت: «همانطور که اطلاع دارید، اقلیم کردستان و بغداد در حال گفتوگوهای فشرده برای حل مشکل حقوقبگیران اقلیم کردستان هستند. ما به راهحل نزدیک شدهایم و امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسیم. اولویت نخست حکومت این است که مشکل حقوقها چگونه حل شود.»
او دربارۀ رویداد لالهزار نیز گفت: «آنچه برای ما اهمیت دارد این است که همهچیز بهصورت قانونی پیش برود. داراییهای شهروندان باید محفوظ بماند و در هر شرایطی، قانون باید حاکم باشد.»
بارزانی دربارۀ صادرات نفت اظهار داشت: «تمام تلاش ما این است که هرچه سریعتر صادرات نفت از خط لوله اقلیم کردستان از سر گرفته شود.»
وی در خصوص تشکیل دولت نیز گفت: «هیچ ضربالاجلی تعیین نشده است، اما گفتوگوها میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی همچنان ادامه دارد.»
