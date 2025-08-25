به گزارش کردپرس، رضا رحمانی مجموع پروژه های افتتاحی اقتصادی و عمرانی را یکهزار و ۱۳ پروژه با اعتبار ۲۳ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان دانست و افزود: در هفته دولت در بخش عمرانی و اقتصادی ۵۷ پروژه با ۱۵ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۲۰ پروژه اقتصادی با ۱۴ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان نیز در این مدت کلنگ زنی می شود ادامه داد: همچنین ۳۷ پروژه عمرانی با یکهزار میلیارد تومان کلنگ زنی می شود.همچنین مجموع اشتغال زایی پروژه های هفته دولت را ۶ هزار و ۸۸۷ نفر است.

او با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه توسعه‌ای در استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع مرزی، کشاورزی، معدنی و گردشگری، می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم سرمایه‌گذاری کشور تبدیل شود. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن هستیم که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را با امنیت خاطر و حمایت‌های عملی به سمت این ظرفیت‌ها هدایت کنیم.

استاندار با بیان اینکه ریل گذاری توسعه استان به مدد بهره مندی از ظرفیت های انسانی استان انجام گرفته افزود: استانداری آذربایجان‌غربی در دوره جدید مدیریت، رویکردی مبتنی بر حمایت همه‌جانبه از تولید، تسهیل صدور مجوزها، رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و ایجاد زیرساخت‌های پایدار را در پیش گرفته است. این سیاست به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی، انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری سلامت پیگیری خواهد شد.

رحمانی تأکید کرد: برای تحقق اهداف توسعه ای، تعامل نزدیک با بخش خصوصی، هم‌افزایی با دانشگاه‌ها و نهادهای علمی و نیز استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه ها و خبرنگاران در دستور کار قرار گرفته است. باور ما این است که توسعه اقتصادی، تنها با مشارکت واقعی مردم و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود.

او اضافه کرد: دولت در سطح ملی و استانداری در سطح استانی، حمایت همه‌جانبه از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را به‌عنوان اولویت راهبردی دنبال می‌کند و ما مصمم هستیم آذربایجان‌غربی را به استانی پیشرو در عرصه اقتصاد و سرمایه‌گذاری کشور تبدیل کنیم.

رحمانی ادامه داد: مهمترین رسالت ما تبدیل آذربایجان‌غربی به امن ترین و سود آورترین استان کشور است و در این زمینه از تمامی طرفیت های ملی و استانی استفاده می کنیم .

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری موفق و کم نظیر همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری( اینوا) در استان با همراهی مردم و مسئولان گفت: این همایش ظرفیت ها و پتانسیل‌های آذربایجان‌غربی را بیش از گذشته معرفی کرد و این معرفی موجب شد سرمایه گذاران برای حضور و سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان علاقه مند شوند.