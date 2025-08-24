بە گزارش کردپرس بافل طالبانی، پسر بزرگ جلال طالبانی، -رئیس پیشین اتحادیه میهنی کردستان، که در سال ۲۰۱۷ دار فانی را وداع گفت-، کنترل امنیتی و سیاسی در سلیمانیه را در دست گرفته است. این بخشی از تلاشهایی است که ناظران معتقدند بافل طالبانی آن را برای تثبیت تغییرات سیاسی به نفع خود انجام میدهد، بهویژه پس از کاهش محبوبیت حزبش در سالهای اخیر و افزایش انتقادها از او.
بافل طالبانی مورد اعتماد ایران و گروههای مسلح وابسته به آن، از جمله گروه عصایب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی و گروه بابلیون به رهبری رایان الکلدانی، همکاری میکند.
به دستور بافل طالبانی، اکثر اعضای اتحادیه میهنی کردستان حاضر به ارائه توضیحی درباره رویدادهای سلیمانیه به روزنامهنگاران نیستند. با این حال، یکی از آنها که نخواست نامش فاش شود، به روزنامه العربی الجدید گفت: اکثر اعضای حزب از تصمیم حمله به مقر لاهور طالبانی در خیابان سرچنار وسط سلیمانیه ناراضیاند، زیرا پیشتر هیچ نشانهای از برنامهریزی برای این اقدام وجود نداشت. این نشان میدهد که بافل طالبانی شخصاً این تصمیم را گرفته، بدون اینکه با دفتر سیاسی حزبش مشورت کند.
تحلیلها حاکی از آن است که بافل میخواهد حیات سیاسی در سلیمانیه را کنترل کند، بهویژه که پیشتر از جنبش نسل نو را هدف قرار داد و برهم صالح را -که چهرهای برجسته است- به حاشیه راند و تنها با چند نفر از نزدیکانش میخواهد در قدرت بماند.
دستگیری لاهور طالبانی چند روز پس از دستگیری شاسوار عبدالواحد رخ داد. بر اساس اطلاعاتی که به دست این روزنامه رسیده، در صورتی که هر اقدام جدیدی برای پیشبرد اهداف بافل طالبانی علیه مخالفانش در شهر سلیمانیه انجام شود ممکن است برهم صالح، رئیسجمهور پیشین، و برخی سران پیشین حزب، از جمله آلا طالبانی و ملا بختیار، هدف قرار گیرند.
