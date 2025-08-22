قباد طالبانی: خون شهدای اجرای قانون پایمال نخواهد شد

به گزارش کردپرس قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان، با صدور پیامی، خون شهدای اجرای قانون را پایمال نشدنی دانست و تأکید کرد که مجرمان در برابر عدالت پاسخگو خواهند بود.

در این پیام، قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان، نگرانی خود را نسبت به کشته شدن سه عضو نیروهای امنیتی، سرمند علی، دیار سردار حکیم و آری شیخ سوعد طالبانی، اعلام کرد و افزود: «در حین انجام وظیفه قانونی و حفظ امنیت، جان خود را فدا کردند.»

او در بخش دیگری از پیام خود از خانواده و همکاران این سه عضو کشته‌شده نیروهای امنیتی ابراز همدردی کرد و برای مصدومان آرزوی بهبودی کرد.

در پایان پیام، قباد طالبانی نوشت: «به همه اطمینان می‌دهیم که خون شهدای اجرای قانون پایمال نخواهد شد و مجرمان در برابر عدالت پاسخگو خواهند بود.»

صبح روز، جمعه ۲۲ مرداد ۲۰۲۵، پس از درگیری شدید در خانه و مقر اصلی جبهه خلق نزدیک هتل لاله‌زار در شهر سلیمانیه، عملیاتی امنیتی با بازداشت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق، و دو برادرش، پولاد و آسو شیخ جنگی، به پایان رسید. همچنین افراد دیگری از نزدیکان و محافظان آن‌ها بازداشت شدند.

در پی این درگیری‌ها، چهار نفر کشته شدند که سه نفر از آن‌ها اعضای نیروهای امنیتی بودند (یک نفر ضدترور، یک نفر کماندو و یک نفر از نیروهای دستگاه امنیت) و یک نفر دیگر در لاله‌زار جان باخت.