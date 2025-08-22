به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: مردم حق دارند بدانند و در جریان امور مسئولان قرار گیرند و این هفته فرصتی است تا مسئولان گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه دهند.
وی با اشاره به تنش آبی در ۱۲۰ روستای شهرستان، افزود: در هفته دولت سه پروژه آبرسانی به بهرهبرداری میرسد که بخش مهمی از مشکلات آبی روستاها را کاهش خواهد داد.
فرماندار شهرستان سنندج با بیان اینکه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، ۲۲ پروژه با هدف اشتغالزایی افتتاح خواهد شد، اظهار کرد: این طرحها به همت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به مرحله اجرا رسیدهاند و زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی پایدار خواهند بود.
سجادی به پروژههای حوزه راهداری نیز اشاره کرد و ادامه داد: طرحهای متعددی در این بخش آماده بهرهبرداری است که شاخصترین آن بهسازی و آسفالت راه روستاهای باباریز و امروله است که برای آن بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی در ادامه به پروژههای فرهنگی شهرستان پرداخت و یادآور شد: کتابخانه روستای سراب قامیش در هفته دولت افتتاح میشود و همچنین تجهیز سایر کتابخانههای روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار شهرستان سنندج با بیان اینکه ۲۵ پروژه زیربنایی در این ایام افتتاح خواهد شد، بیان کرد: در بخش مسکن نیز ۱۰ واحد مسکن ملی به متقاضیان تحویل داده میشود.
سجادی در حوزه شهری نیز، گفت: پروژههای متعددی توسط شهرداری سنندج در حال اجراست که شاخصترین آن، افتتاح پارک نیشتمان خواهد بود.
وی افزود: در مدت مسئولیتم تلاش کردهام از نزدیک در جریان مسائل روستاها قرار بگیرم و تاکنون بازدید از ۴۵ روستا و گفتوگو با مردم انجام شده است و امیدواریم این ارتباط مستقیم موجب تسریع در حل مشکلات شود.
نظر شما