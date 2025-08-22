به گزارش کردپرس دستۀ مستقل حقوق بشر در بیانیەای کە روز، جمعه ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ منتشر کرد نوشتە است: شب گذشته نیروهای مختلف امنیتی با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین برای بازداشت سه نفر از درخواست‌کنندگان به محوطۀ هتل لاله‌زار در سلیمانیه وارد شدند و در نتیجه درگیری‌های شدیدی که حدود چهار ساعت ادامه داشت، تعدادی کشته و مجروح شدند.

این گروه با انتقاد از شیوه اجرای دستور بازداشت گفته است: «این تصمیم توسط نیروی اجرایی پلیس اتخاذ شده و نه نیروهای ضدترور یا سایر نیروها.» همچنین تأکید کرده که مطابق رویه‌های قانونی، افراد مظنون باید تحت پیگرد قانونی و انتقال قانونی قرار می‌گرفتند، «نه به مکان‌ها یا مقرهای حزبی دیگر.»

یکی دیگر از نکات مورد نگرانی این گروه، انتشار ویدئوهای بازداشت‌شدگان در رسانه‌هاست. در بیانیه آمده است: «برخی از نیروهای امنیتی هنگام بازداشت چند نفر، تصاویر و ویدئو ضبط کرده و بعداً در رسانه‌ها منتشر کردند… این اقدام در حالی صورت گرفته که متهم هنوز بی‌گناه است و نباید پیش از رسیدگی قانونی، در معرض نمایش رسانه‌ای قرار گیرد.»

دستۀ مستقل حقوق بشر بار دیگر بر حمایت خود از اجرای تصمیم دادگاه تأکید کرده اما گفته است: «هرگونه روش و شیوه دیگر» برای بازداشت درخواست‌کنندگان که ترس و رعب در میان شهروندان ایجاد کند، غیرقابل قبول است.

در پایان بیانیه، این گروه مراتب تأسف و همدردی خود را با قربانیان این حادثه اعلام و خواستار رسیدگی قانونی و یکپارچه دادگاه به این پرونده شد و اعلام کرد که به‌صورت نزدیک بر روند پیگیری این رویداد نظارت خواهد داشت.

حدود ساعت ۰۴:۰۰ بامداد امروز، چندین نیروی امنیتی به هتل لاله‌زار در سلیمانیه یورش بردند و پس از تقریباً چهار ساعت درگیری، لاهور شیخ جنگی و برادران بازداشت‌شده روبه‌رو شدند. بر اثر این درگیری‌ها، سه نفر از اعضای نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی کردستان کشته و تعدادی زخمی شدند. همچنین گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن چند نفر از اعضای نیروهای عقرب وجود دارد که وابستە بە لاهور شیخ جنگی بوده است.