دستۀ مستقل حقوق بشر دربارۀ درگیری خونین سلیمانیه: بازداشت‌ها باید قانونی و بدون ارعاب باشد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دستۀ مستقل حقوق بشر، به رویدادهای صبح امروز شهر سلیمانیه واکنش نشان داد و اعلام کرد: «تصمیم به بازداشت افراد درخواست‌کننده توسط نیروی اجرایی پلیس اتخاذ شده، نه نیروهای ضدترور یا سایر نیروها.»

به گزارش کردپرس دستۀ مستقل حقوق بشر در بیانیەای کە روز، جمعه ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ منتشر کرد نوشتە است: شب گذشته نیروهای مختلف امنیتی با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین برای بازداشت سه نفر از درخواست‌کنندگان به محوطۀ هتل لاله‌زار در سلیمانیه وارد شدند و در نتیجه درگیری‌های شدیدی که حدود چهار ساعت ادامه داشت، تعدادی کشته و مجروح شدند.

این گروه با انتقاد از شیوه اجرای دستور بازداشت گفته است: «این تصمیم توسط نیروی اجرایی پلیس اتخاذ شده و نه نیروهای ضدترور یا سایر نیروها.» همچنین تأکید کرده که مطابق رویه‌های قانونی، افراد مظنون باید تحت پیگرد قانونی و انتقال قانونی قرار می‌گرفتند، «نه به مکان‌ها یا مقرهای حزبی دیگر.»

یکی دیگر از نکات مورد نگرانی این گروه، انتشار ویدئوهای بازداشت‌شدگان در رسانه‌هاست. در بیانیه آمده است: «برخی از نیروهای امنیتی هنگام بازداشت چند نفر، تصاویر و ویدئو ضبط کرده و بعداً در رسانه‌ها منتشر کردند… این اقدام در حالی صورت گرفته که متهم هنوز بی‌گناه است و نباید پیش از رسیدگی قانونی، در معرض نمایش رسانه‌ای قرار گیرد.»

دستۀ مستقل حقوق بشر بار دیگر بر حمایت خود از اجرای تصمیم دادگاه تأکید کرده اما گفته است: «هرگونه روش و شیوه دیگر» برای بازداشت درخواست‌کنندگان که ترس و رعب در میان شهروندان ایجاد کند، غیرقابل قبول است.

در پایان بیانیه، این گروه مراتب تأسف و همدردی خود را با قربانیان این حادثه اعلام و خواستار رسیدگی قانونی و یکپارچه دادگاه به این پرونده شد و اعلام کرد که به‌صورت نزدیک بر روند پیگیری این رویداد نظارت خواهد داشت.

حدود ساعت ۰۴:۰۰ بامداد امروز، چندین نیروی امنیتی به هتل لاله‌زار در سلیمانیه یورش بردند و پس از تقریباً چهار ساعت درگیری، لاهور شیخ جنگی و برادران بازداشت‌شده روبه‌رو شدند. بر اثر این درگیری‌ها، سه نفر از اعضای نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی کردستان کشته و تعدادی زخمی شدند. همچنین گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن چند نفر از اعضای نیروهای عقرب وجود دارد که وابستە بە لاهور شیخ جنگی بوده است.

