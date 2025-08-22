واکنش دومین حزب کردستانی بە درگیری در سلیمانیە و بازداشت لاهور شیخ جنگی

بە گزارش کردپرس صلاح‌الدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، نگرانی خود را از وقوع درگیری و رویدادهای اخیر سلیمانیه در جریان تلاش برای بازداشت لاهور شیخ جنگی ابراز و اعلام کرد: «در شرایطی که مردم چشم‌انتظار حقوق خود هستند، افزایش بی‌ثباتی امنیتی و ریخته‌شدن خون، روا نیست.»

صلاح‌الدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، در پیامی درباره ناآرامی‌ها و درگیری‌های سلیمانیه اظهار داشت: «با تأسف و اندوه، شب گذشته در سلیمانیه شاهد رخداد ناخوشایند و ناخواسته‌ای بودیم.»

وی تأکید کرد: «در زمانی که شهروندان منتظر دریافت حقوق خود هستند و اقلیم کردستان با چالش‌های گوناگونی روبه‌روست، نباید بر میزان ناامنی افزوده شود.»

صلاح‌الدین بهاءالدین افزود: «در چنین شرایطی که مردم چشم به راه حقوق و آرامش معیشتی‌اند و ملت ما در برابر تهدیدات متعددی قرار دارد، چگونه رواست که ناامنی امنیتی افزایش یابد و خون فرزندان این ملت ریخته شود؟»

او در پایان پیام خود، به‌عنوان راه‌حل، خواستار آن شد که «برای حل مشکلات به قانون و دادگاه پناه برده شود.»