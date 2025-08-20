به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در دیدار با رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص با همراهی اداره کل ورزش و جوانان استان و این فدراسیون انجام می‌شود تا میزبانی شایسته ارومیه را شاهد باشیم.

او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری مهم‌ترین اولویت فعالیت‌های مدیریت ارشد استان در ماه‌های اخیر بوده است، اضافه کرد: در این استان سرمایه‌گذاری واجب بوده و با توجه به پایین بودن شاخص‌ها، همه توان برای جلب سرمایه به کار گرفته شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: البته اعتقاد ما بر این است که کارهای اقتصادی نیز باید پیوست فرهنگی داشته باشد و نباید از این بخش غافل بود.

او با اشاره به اینکه در این استان در کنار سرمایه‌گذاری باید کارهای فرهنگی توسعه یابد، اظهار کرد: از توسعه بخش ورزش نیز برای توسعه استان استقبال می‌کنیم؛ به خصوص در زمینه ورزش زورخانه‌ای که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

رحمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه روابط با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای همسایه خبر داد و گفت: اجرای برنامه‌های ورزشی نیز در این‌باره می‌تواند بسیار موثر باشد.

رییس فدراسیون ورزش های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی نیز در این دیدار با اشاره به نگاه ویژه وزیر ورزش و جوانان درباره میزبانی ارومیه از رقابت‌های آسیایی، افزود: حضور ۲۲ کشور در این رقابت‌ها قطعی شده و سعی داریم از ظرفیت کشورهایی نظیر ژاپن، کره و چین نیز در برگزاری مسابقات به ویژه کشتی پهلوانی استفاده کنیم.

محمودرضا امیاری اضافه کرد: مسابقات آسیایی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، رویداد بسیار مهمی است که طی روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مهرماه در ارومیه برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: طبق برنامه ریزی‌های اندیشیده شده، ۲۰۰‌ ورزشکار و مربی در حوزه ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در این رقابت‌ها حضور خواهند یافت. میزبانی‌های ارومیه در مسابقات ورزشی مختلف در کشور الگو بوده که مطمئن هستیم دررقابت‌های آتی نیز این ظرفیت به خوبی آشکار خواهد شد.