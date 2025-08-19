۴۳ همت اعتبار در اختیار نمایندگان قرار گرفت؛ سهم کردستان ۱۵۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش کرد پرس، علیرضا زندیان در نشست شورای اداری شهرستان بیجار، با بیان اینکه ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید دستگاه MRI بیجار تصویب و به استان ابلاغ شده است، بر لزوم مطالبه گری مدیران از دستگاه های بالادستی تاکید کرد و گفت: مدیران باید شاخص عملکردی مشخص داشته باشند و مدیری که پرتلاش است باید مورد حمایت قرار گیرد و مدیری که در مسیر اصلاح حرکت نکند، جایگزین شود.

وی با یادآوری حماسه های دفاع مقدس، جنگ امروز دشمنان را جنگ رسانه ای و روانی دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز در سطح منطقه و جهان در جایگاه یک کشور قدرتمند قرار دارد، دشمن بدون توجه به جناح بندی ها، همه مردم ایران را هدف قرار داده و ما نیز باید با اتحاد و همبستگی پاسخ دهیم.

حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر الزامی است

در ادامه جلسه فرماندار شهرستان بیجار، استفاده از انرژی های پاک را یکی از اولویت های اساسی دستگاه های اجرایی دانست و اظهار کرد: تمام ادارات موظفند متناسب با اعتبارات خود، تجهیزات مرتبط از جمله ژنراتورها و مولدهای انرژی تجدیدپذیر تهیه کنند.

کاظم کاظمی از افتتاح ۹۰ طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و ادامه داد: این طرح ها می توانند نقشی مؤثر در توسعه شهرستان ایفا کنند.

وی ناترازی انرژی را یکی از چالش های اساسی کشور برشمرد و یادآور شد: رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و همکاری همه جانبه است.

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت

فرماندار بیجار یکی دیگر از برنامه های جدی دولت در شهرستان را تکمیل پروژه های نیمه تمام دانست و یادآور شد: تکمیل بیمارستان قدیم، نصب دستگاه MRI و اجرای پروژه کمربندی زاغه می تواند تحولی جدی در حوزه سلامت و توسعه شهرستان ایجاد کند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اداری، خواستار پاسخ گویی دقیق ادارات به مردم شد و هشدار داد: کارکنان نباید برای مسائل جزئی ارباب رجوع را به فرمانداری ارجاع دهند؛ در صورت تکرار، با مدیران مربوطه برخورد خواهد شد.

وی از ساماندهی نخاله های ساختمانی، زیباسازی ورودی های شهر، رفع سد معبر، ساماندهی وانت بارها و دکه ها به عنوان اولویت های مهم یاد کرد و دستور داد این اقدامات تا پایان شهریور با همکاری دادستانی و شهرداری عملیاتی شود.

در بخش ارتباطات نیز، فرماندار بیجار از قول مساعد شرکت زیرساخت برای نصب باتری های BTS در مسیرهای زنجان – همدان و سنندج تا ۲۰ شهریور خبر داد و بیان کرد: این اقدام مشکل قطعی ارتباطات را برطرف خواهد کرد.

هشدار نسبت به تخلفات شهری

کاظمی با اشاره به لزوم شفافیت در صدور قبوض خدماتی، تأکید کرد: ارائه آمار بدون هماهنگی فرمانداری ممنوع است و هرگونه سوءاستفاده احتمالی باید پیشگیری شود.

وی همچنین هشدار داد: پرداخت عوارض شهرداری الزامی است و هرگونه ساخت وساز غیرمجاز یا جعل اسناد با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.

فرماندار بیجار گفت: همه دستگاه های اجرایی موظفند با پیگیری مداوم پروژه های زیرساختی، اصلاح فرآیندهای اداری و نظارت دقیق، زمینه ارتقای وضعیت شهرستان و رفع مشکلات مردم را فراهم کنند.