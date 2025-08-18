بە گزارش کردپرس کمیسیون عالی انتخابات عراق ۲۵۳ نامزد انتخابات آینده پارلمان عراق را رد صلاحیت کرد که در میان آنان ۱۰ نامزد کُرد وابسته به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نیز دیده می‌شوند.

بر اساس بیانیه کمیسیون، این افراد طبق ماده (۷/۵) قانون انتخابات مشمول رد صلاحیت شده‌اند؛ بر مبنای این ماده، هر کسی که وابستگی بعثی او محرز شود، اجازه نامزدی در انتخابات پارلمان را ندارد.

نامزدهای کُردی که رد صلاحیت شده‌اند، از حوزه‌های سلیمانیه، کرکوک و نینوا هستند و اسامی آنان به شرح زیر است: