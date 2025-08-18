۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۳

رد صلاحیت ۱۰ نامزد کرد انتخابات پارلمان عراق به اتهام بعثی‌بودن

سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد ۲۵۳ نامزد انتخابات آینده پارلمان از رقابت محروم شده‌اند؛ در میان این افراد ۱۰ نامزد کُرد از احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان حضور دارند که به دلیل وابستگی به حزب بعث رد صلاحیت شدەاند و عمدتاً از حوزه‌های نینوا، سلیمانیه و کرکوک معرفی شده بودند.

بە گزارش کردپرس کمیسیون عالی انتخابات عراق ۲۵۳ نامزد انتخابات آینده پارلمان عراق را رد صلاحیت کرد که در میان آنان ۱۰ نامزد کُرد وابسته به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نیز دیده می‌شوند.

بر اساس بیانیه کمیسیون، این افراد طبق ماده (۷/۵) قانون انتخابات مشمول رد صلاحیت شده‌اند؛ بر مبنای این ماده، هر کسی که وابستگی بعثی او محرز شود، اجازه نامزدی در انتخابات پارلمان را ندارد.

نامزدهای کُردی که رد صلاحیت شده‌اند، از حوزه‌های سلیمانیه، کرکوک و نینوا هستند و اسامی آنان به شرح زیر است:

  • انور سعید فتح‌الله مصطفی – نامزد حزب دموکرات کردستان در سلیمانیه

  • یوسف سالم یوسف – نامزد حزب دموکرات در نینوا

  • مروان حسن حسین اترُوشی – نامزد حزب دموکرات در نینوا

  • عامر عبدالله خزر – نامزد اتحادیه میهنی کردستان در نینوا

  • ماهر محمد علی – نامزد اتحادیه میهنی در نینوا

  • محمد منصور عبدالرازق – نامزد اتحادیه میهنی در نینوا

  • جمال سعید حسن – نامزد اتحادیه میهنی در نینوا

  • یونس محمود رمضان – نامزد اتحادیه میهنی در نینوا

  • الیاس مارو حمو علی شاقولی – نامزد حزب دموکرات در نینوا

  • زیاد فهد بیجان حسن کاکی – نامزد اتحادیه میهنی در کرکوک

