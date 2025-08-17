رئیس فراکسیون حزب دموکرات در پارلمان کردستان: ماه آینده هیأت رئیسه پارلمان انتخاب خواهد شد

بە گزارش کردپرس دکتر والا فرید، رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان، درباره آغاز به کار دوباره نشست‌های پارلمان پس از بیش از ۱۰ ماه از برگزاری انتخابات گفت: بر اساس توافق هیأت‌های مذاکره‌کننده حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، در ماه سپتامبر نشست پارلمان برگزار خواهد شد و نخستین اقدام کاری پارلمان انتخاب هیأت رئیسه خواهد بود.

او افزود پس از گام انتخاب هیأت رئیسه، پارلمان برای تشکیل کمیسیون‌های دائمی همان‌گونه که در آیین‌نامه آمده است، اقدام خواهد کرد.

در پاسخ به پرسش شبکه رووداو، دکتر والا فرید گفت هیأت رئیسه‌ای که انتخاب خواهد شد باید «دائمی باشد نه موقت.» وی همچنین گفت: «امیدواریم نشست در ابتدای ماه سپتامبر برگزار شود.»

درباره اینکه در انتخابات گذشته ریاست پارلمان سهم اتحادیه میهنی کردستان بود و این بار چه جریانی آن را به دست خواهد گرفت، والا فرید اظهار داشت: «این موضوع به گفت‌وگوهایی مربوط است که هیأت‌های مذاکره‌کننده درباره آن گفتگو کرده‌اند.»

در صورتی که پارلمان تشکیل جلسه دهد، مسن‌ترین نماینده ریاست جلسه را برعهده خواهد گرفت که او آزاد محمد امین، نماینده اتحادیه میهنی است.

سامان احمد، مدیر اطلاع‌رسانی پارلمان کردستان، امروز (یکشنبه) به شبکه رووداو گفت: «کارکنان پارلمان تمام آماده‌سازی‌ها را انجام داده‌اند و آماده برگزاری نشست‌ها در ابتدای ماه آینده هستند.»

او افزود: «تمامی بخش‌های پارلمان آماده نشست‌ها هستند، اما آنچه اهمیت دارد، توافق جریان‌های سیاسی بر سر نشستی است که قرار است در ابتدای ماه آینده برگزار شود.»

انتخابات پارلمان کردستان در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد؛ نخستین نشست دور ششم پارلمان در ۲ دسامبر ۲۰۲۴ تشکیل شد و تاکنون نشست دیگری برگزار نشده است.