قفلِ رخوت بر در میراث کردستان

یکی از پیش بینی های مهم بعد از تغییر دولت در کردستان و با توجه به برنامه های توسعه ای که استاندار کردستان دارد، این بود که بلافاصله نظام تدبیر استان فکری اساسی برای رهاندن این اداره کل مهم از وضعیت رقتبارش خواهد کرد و آن را به ریل تحرک و مسیر درست باز خواهد گرداند.

مع الاسف اما در حالی که عمر دولت جدید در کردستان به یک سالگی نزدیک می شود قفل رخوت و ناکارآمدی همچنان بر در این اداره زده شده است.

اطلاعات به دست آمده از سوی کردپرس حاکی است که در حالی که گزینه های مناسب و متخصص برای اداره این اداره کل از سوی وزیر مربوطه هم تایید شده اند؛ اما سیاست بازی برخی رجال سیاسی با نقش آفرینی یکی از نمایندگان نه چندان خوشنام از حوزه سنندج در حال کارشکنی هستند و باعث شده اند که وضعیت این بخش مهم اقتصادی در استان همچنان در همان وضعیت غمبار خود بماند اندک سرمایه های انسانی و مادی این اداره هم رو به زوال بگذارد.

به نظر می رسد این وضعیت نیازمند ورود جدی نظام تدبیر در استان و کشور است و یکی از فوری ترین اقداماتی که باید انجام شود، قطع کردن دست سیاست بازان از این وادی و دادن سکان آن به دست یک فرد متخصص و کارآزموده است که به سرعت مشغول آوار برداری از این مخروبه شود.

جفاست در حق کردستان که اندک ظرفیت های بالفعلش هم اینگونه قربانی مطامع عده ای خاص شود؛ ضروری است خود استاندار به این پرونده ورود کند و این میراث را از گزند این آفات برهاند.

بی تردید اگر میراث فرهنگی کردستان از این گرداب مدیریتی بیرون کشیده نشود، خسارت های جبران ناپذیری متوجه این خطه خواهد شد؛ نه تنها سرمایه های تاریخی و فرهنگی به فراموشی سپرده می شوند، بلکه فرصت های شغلی ناشی از گردشگری و صنایع دستی نیز نابود خواهند شد؛ جوانان کردستان که می توانند با خلاقیت و توانایی خود در عرصه های فرهنگی و گردشگری بدرخشند، همچنان درگیر بیکاری و مهاجرت خواهند بود.

اکنون بیش از هر زمان دیگر، نیاز به تصمیمی قاطع، شجاعانه و فراتر از مصلحت سنجی های سیاسی است؛ کردستان شایسته آن است که به جای حاشیه سازی ها و کشمکش های بی ثمر، با مدیریتی توانمند و چشم اندازی روشن، از ظرفیت های عظیم تاریخی و فرهنگی خود برای توسعه پایدار بهره مند شود.

میراث کردستان، نه ملک شخصی سیاست بازان که سرمایه مشترک همه مردم این سرزمین است؛ باید برای نجات آن، تعلل را کنار گذاشت و گامی عملی برداشت.