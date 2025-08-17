به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: سرمایه گذاران جذب شده در همایش اینوا هم ملزم هستند در داخل استان شرکت‌های خود را ثبت کنند و اخیرا نیز یک شرکت خارجی با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری اقدام به ثبت شرکت کرده است.

استاندار آذربایجان غربی انتقال حساب شرکت‌های دولتی که در استان فعالیت دارند را ضروری بیان کرد و گفت: ما در ارزش افزوده حاصل از محصولات در ردیف استانهای پایین جدول در کشور هستیم و این درحالیست که اگر ثبت شرکت‌هایی مثل زره شوران یا پتروشیمی ها در استان بود، شرایط می‌توانست از نظر منابع و تسهیلات متفاوت تر و بهتر باشد و از رسوب منابع جلوگیری کرد.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه طبق ابلاغیه بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تا ۹۰درصد منابع است ولی ۳۰درصد هم در استان اعمال نشده است ، ادامه داد: صحبت‌هایی با بانک‌ها شده و قول‌های خوبی داده شده است ولی نیازمند بررسی دقیق شیوه های جدید تامین مالی هستیم.

رحمانی تصریح کرد: آذربایجان غربی از شیوه های جدید تامین مالی خیلی کم بهره مند شده است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تلاش برای تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: ما امسال از آقای رییس جمهور برای دریاچه ارومیه هم ردیف مستقل بودجه درخواست کرده ایم و دستور آن صادر شده است.