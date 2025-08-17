۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۳

حزب دمکرات کردستان: برای تشکیل دولت منتظر انتخابات پارلمان عراق نمی‌مانیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسئول دفتر حزب دمکرات کردستان در گرمیان با اعلام اینکه فروش نفت اقلیم از طریق سومو نوعی «واگذاری» نیست، بلکه فروش بر اساس توافق مشترک است، از آغاز به کار پارلمان کردستان در ماه آینده برای تشکیل کابینه جدید خبر داد و گفت حزب دمکرات کردستان در این مسیر منتظر انتخابات عراق نخواهد ماند.

به گزارش کردپرس، حسین کلاری، مسئول دفتر حزب دمکرات کردستان در گرمیان، اعلام کرد که قرار است پارلمان کردستان ماه آینده جلسات خود را برای تشکیل کابینه جدید آغاز کند. او همچنین تأکید کرد که فروش نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت سومو به معنای «واگذاری» نیست، بلکه یک فرآیند فروش بر مبنای توافقات مشترک است.

کلاری در گفتگویی با رسانه خبری روداو، اعلام کرد گفت‌وگوهای حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در «مرحله بسیار خوبی» پیش رفته و افزود: «تصمیم این است که پارلمان در ماه نهم میلادی فعال شود و دولت جدید بر اساس استحقاق انتخاباتی تشکیل شود، اما در راستای وحدت کُرد ممکن است نیاز به انعطاف وجود داشته باشد.»

وی تصریح کرد که برای تشکیل کابینه جدید منتظر انتخابات مجلس نمایندگان عراق نخواهند ماند.

در خصوص توافق نفتی میان اربیل و بغداد نیز گفت: «واگذاری به این معناست که شما هیچ اختیاری بر روند استخراج و بازاریابی ندارید، اما آنچه اکنون انجام می‌شود فروش نفت از طریق سومو و بر پایه یک توافق مشترک است.»

حسین کلاری بحران حقوق و مشکلات معیشتی شهروندان را ناشی از عدم پایبندی بغداد به توافقات دانست و یادآوری کرد: «مشکلات از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، زمانی که دولت مالکی تحریم اقتصادی را بر اقلیم کردستان اعمال کرد و همزمان جنگ داعش بار سنگینی بر دوش ما گذاشت.»

کلاری در پایان تأکید کرد که حزب دمکرات کردستان هرگز از حقوق مردم کردستان کوتاه نخواهد آمد و آرامش و ثبات اقلیم کردستان را به‌عنوان الگویی متفاوت در عراق و منطقه حفظ خواهد کرد.

