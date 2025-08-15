به گزارش کردپرس، لیسی مکاولی، کارشناس مسائل سیاسی، در تحلیلی تأکید کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با داشتن ۱۰۰ هزار نیروی حرفهای و مجهز در برابر ۳۵ هزار نیروی شبهنظامی وابسته به دمشق، دست برتر را دارند؛ موضوعی که باعث شده احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه به جای تقابل نظامی، مسیر مذاکره را در پیش بگیرد.
مکاولی در شبکه ایکس نوشت که هیچیک از طرفین از تجهیزات سنگین یا فناوری پیشرفته برخوردار نیستند، اما برتری عددی، سازمانی و حرفهای SDF باعث شده نتیجه هر درگیری احتمالی به سود آنها باشد. او افزود که گمانهزنیها درباره جدایی نیروهای عرب SDF و پیوستن به ارتش جدید الشرع بیاساس است، زیرا این نیروهای حقوقبگیر و آموزشدیده حاضر نیستند به واحدهای سازماننیافته و بیتجربه تحت کنترل دمشق ملحق شوند.
به گفته این کارشناس، اداره خودگردان شمال و شرق سوریه که حدود پنج میلیون نفر و یکسوم خاک کشور را تحت کنترل دارد، در ارائه خدماتی مانند آب، برق و بهداشت، و نیز در حفظ ثبات اقتصادی، عملکردی بهمراتب بهتر از دولت دمشق داشته است. او تأکید کرد که نادیده گرفتن این ساختار کارآمد، نه تنها برای شمالشرق سوریه بلکه برای آینده کل کشور، فرصتی از دسترفته خواهد بود.
