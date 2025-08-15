استاد «مظفر کامکار»، نوازنده پیشکسوت سنندجی، درگذشت

به گزارش کرد پرس، کامکار که سال ۱۳۲۲ در سنندج متولد شد، از ۱۸ سالگی به طور جدی وارد عرصه موسیقی شد. او در دهه ۴۰ شمسی، آموزش ساز «کلارینت» را نزد استادان حسن و حسین یوسفزمانی آغاز کرد و سپس به گروه موزیک لشکر ۲۸ کردستان پیوست.
سرویس کردستان – استاد مظفر کامکار، نوازنده برجسته و چهره شناختهشده موسیقی کُردی، روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه، در زادگاهش سنندج چشم از جهان فروبست.
به گزارش کرد پرس، کامکار که سال ۱۳۲۲ در سنندج متولد شد، از ۱۸ سالگی به طور جدی وارد عرصه موسیقی شد. او در دهه ۴۰ شمسی، آموزش ساز «کلارینت» را نزد استادان حسن و حسین یوسفزمانی آغاز کرد و سپس به گروه موزیک لشکر ۲۸ کردستان پیوست.
