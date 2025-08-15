استاد «مظفر کامکار»، نوازنده پیشکسوت سنندجی، درگذشت

به گزارش کرد پرس، کامکار که سال ۱۳۲۲ در سنندج متولد شد، از ۱۸ سالگی به طور جدی وارد عرصه موسیقی شد. او در دهه ۴۰ شمسی، آموزش ساز «کلارینت» را نزد استادان حسن و حسین یوسف‌زمانی آغاز کرد و سپس به گروه موزیک لشکر ۲۸ کردستان پیوست.

در کارنامه هنری او همکاری با نامداران موسیقی کُردی همچون حسن زیرک، فتانه ولیدی، استاد نوبری، بهاءالدین نوروزی، پیر ظهیری، ایرج عندلیبی و عباس کمندی به چشم می‌خورد.

کامکار، که جز تشابه نام، نسبتی با خانواده هنری کامکارها نداشت، سال‌ها در رادیو کرمانشاه و همچنین تلویزیون تهران و سنندج به اجرای برنامه پرداخت. در سال ۱۳۷۲ نیز گروه موسیقی «ارغنون» را در سنندج بنیان گذاشت و تا سال‌های پایانی عمر، در ترویج موسیقی بومی کردستان کوشید.

پیکر این هنرمند فقید امروز در زادگاهش به خاک سپرده خواهد شد.