ثبت تردد ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار از مرز مهران

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با اشاره به آغاز تدریجی موج بازگشت زائران به خاک میهن اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از دو میلیون و ۴۴۵ هزار نفر از مرز مهران تردد داشتهاند تنها در شش روز از ۱۵ تا ۲۰ مردادماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از این مرز عبور کردهاند.
دکتر کرمی ادامه داد: تمامی امکانات لازم برای حملونقل زائران در موج بازگشت فراهم شده است از زمان بازگشایی پایانه برکت که مرکز جابهجایی زائران به شهرهای مقصد محسوب میشود بیش از ۷ هزار و ۳۸۰ دستگاه اتوبوس عملیات انتقال زائران را انجام دادهاند بهطور میانگین روزانه بیش از ۱۱۰۰ دستگاه اتوبوس از این پایانه به سراسر کشور اعزام میشوند.
وی با اشاره به ظرفیت شهر مهران گفت: جمعیت این شهر حدود ۲۰ هزار نفر است اما در هر ۲۴ ساعت جابهجایی زائران از این پایانه معادل یکونیم برابر جمعیت شهر مهران انجام میشود این حجم از عملیات نشاندهنده آمادگی کامل استان در مدیریت موج بازگشت زائران است.
استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل نزدیکی مهران به عتبات عالیات بیش از ۶۰ درصد زائران برای ورود و حدود ۷۰ درصد در موج بازگشت این مرز را انتخاب میکنند خوشبختانه همه امور بهصورت منظم، مطلوب و در سطح عالی در حال انجام است و خدماترسانی به زائران در مرز مهران با کیفیت بالا ادامه دارد.
