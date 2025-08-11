کردستان چهارشنبه تعطیل شد؛ ساعت کاری فردا هم کاهش یافت

به گزارش کرد پرس، استانداری کردستان اعلام کرد که با توجه به استمرار گرمای هوا و بە منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی، فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان کردستان به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان، در روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۶:۰۰ تا ۱۱:۰۰ فعالیت خواهند داشت و چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل است.

با تصمیم کارگروه مدیریت انرژی استان و با توجه به تداوم گرمای شدید هوا و ناترازی در مصرف انرژی، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات آموزشی استان کردستان، روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۱ دایر خواهد بود و روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل خواهند بود.

این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.

فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی مشمول این تعطیلی نبوده و ساعات کاری آن‌ها بدون تغییر ادامه خواهد داشت.