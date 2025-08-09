احداث فرودگاه نظامی جدید آمریکا در کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد پایگاه قصرک در شمال‌شرق سوریه که تحت کنترل نیروهای ائتلاف بین‌المللی قرار دارد، نزدیک به دو ماه است که به‌طور مستمر در حال گسترش است. این اقدامات با هدف تقویت حضور نظامی و لجستیکی ائتلاف در منطقه انجام می‌شود و شامل انتقال تقریباً روزانه تجهیزات و نیروهای نظامی از سایر پایگاه‌های شمال و شرق سوریه به آن است؛ امری که اهمیت راهبردی این پایگاه را به‌عنوان یکی از مراکز اصلی ائتلاف در منطقه برجسته می‌کند.

منابع «دیدبان حقوق بشر سوریه» گزارش داده‌اند که ساخت یک فرودگاه نظامی جدید در این پایگاه در جریان است تا توان جابه‌جایی و پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف را افزایش دهد. این تحولات هم‌زمان با پروازهای گسترده بر فراز منطقه در شامگاه گذشته صورت گرفته که نشان‌دهنده فعالیت چشمگیر و مستمر ائتلاف در قصرق است.

گسترش‌ تحرکات نظامی آمریکا در کردستان سوریه در شرایطی انجام می‌شود که شمال و شرق سوریه با تنش‌های امنیتی مداوم روبه‌روست و ائتلاف بین‌المللی تلاش می کند حضور نظامی خود را برای مقابله با چالش‌های امنیتی منطقه تقویت کند.