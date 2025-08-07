به گزارش کرد پرس، حیرت سجادی، فرزند «رکن‌الاسلام» کردستان بود و بیش از ۶ دهه از عمر خود را وقف آموزش، تحقیق و نگارش در حوزه‌های تاریخ، ادبیات فارسی و فرهنگ کردی کرد.

استاد سجادی در کتاب «شاعران کرد پارسی‌گو»، به معرفی و تحلیل آثار شاعران کردی که به زبان فارسی شعر سروده‌اند، پرداخته است.

او همچنین در اثر «پند پیشینیان در کردی با مشابه فارسی» به تطبیق امثال و حکم کردی با نمونه‌های مشابه فارسی پرداخته است.

دیگر آثار ارزشمند او شامل «گلزار شاعران کردستان»، مجموعه‌ای از زندگی‌نامه و اشعار شاعران برجسته این منطقه، «نماز خواص»، کتابی دینی با نگاهی ویژه به مفاهیم عرفانی و نیز «تضمین، ترصیع و تلمیح آیات قرآن در اشعار فارسی» است که به جلوه‌های زبانی و هنری قرآن در شعر فارسی می‌پردازد.

از جمله آثار دیگر مهم او می‌توان به کتاب «تأثیر قرآن بر نظم فارسی» اشاره کرد که به بررسی نقش آیات قرآن در شعر فارسی می‌پردازد.

کتاب «پیغمبران قرآن در قلمرو شاعران» نگاهی تطبیقی به حضور پیامبران در شعر شاعران دارد و «تاریخ آموزش و پرورش کردستان» نیز روایتی مستند از نظام آموزشی این خطه ارائه می‌دهد.

او در کتاب‌های «ایلات و عشایر کردستان» و «نامداران علم، فرهنگ و هنر کردستان» نیز به معرفی جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و چهره‌های شاخص این منطقه پرداخته است.

پیکر این فرهیخته‌ کردستانی، ساعت ۱۰ صبح جمعه ۱۷ مرداد در قطعه یک بهشت محمدی سنندج تشییع و به خاک سپرده می‌شود.