۱۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵

نماینده جدید اقلیم کردستان در عملیات‌های مشترک عراق منصوب شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- با پایان دوره خدمت عبدالخالق طلعت، "عمید عبدالستار زیباری" به‌عنوان نماینده جدید در فرماندهی عملیات‌های مشترک عراق منصوب شد.

به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه ۷ آگوست ۲۰۲۵، "عمید عبدالستار یاسین زیباری" مدیرکل پیشین پلیس منابع طبیعی و محیط زیست اقلیم کردستان، به‌عنوان نماینده جدید وزارت داخله اقلیم در فرماندهی عملیات‌های مشترک عراق تعیین شد و رسماً کار خود را آغاز کرد.

به نوشته رسانه خبری خواکورک، وی جایگزین "عبدالخالق طلعت" شده است که به دلیل رسیدن به سن قانونی بازنشستگی، از سمت خود کناره‌گیری کرده بود.

زیباری در نخستین اظهارات خود پس از آغاز به کار گفت: «تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا نمایندگی اقلیم را به بهترین شکل ممکن انجام دهم و مسئولیت‌های نظامی واگذارشده به خود را با نظم و دقت به انجام برسانم.»

کد خبر 2787362

