جلسه استراتژیک چارچوب هماهنگی شیعه دربارۀ تضمین سلامت انتخابات پارلمانی و زیارت اربعین

بە گزارش کردپرس چارچوب هماهنگی شیعیان جلسه عادی شماره (238) را در دفتر عبدالساده فریج، دبیرکل ائتلاف ملی، برگزار کرد تا آخرین تحولات داخلی و منطقه‌ای را بررسی کند.

بر اساس بیانیه‌ای که روز سەشنبه ۵ اوت ۲۰۲۵ توسط چارچوب هماهنگی منتشر شد، در این جلسه بر ضرورت یکپارچه‌سازی همه تلاش‌ها برای برگزاری مراسم زیارتی میلیونی اربعین امام حسین (ع) تأکید شد.

همچنین در این نشست در مورد آمادگی‌های نهادهای دولتی برای انتخابات پارلمانی آینده بحث شد و بر اهمیت فراهم کردن حمایت‌های لازم و تکمیل مجموعه راهکارها تأکید شد.

طبق بیانیه مذکور: "چارچوب هماهنگی تصمیم گرفته است پیشنهاد را به رؤسای چهارگانە (نخست وزیری، ریاست جمهوری، ریاست پارلمان و ریاست قوۀ قضائیە) ارائه دهد تا دستورالعمل‌های تضمین سلامت انتخابات پارلمان، پس از دریافت نظرات کلی اعضای آن، تأیید شود."

انتخابات پارلمانی عراق قرار است در ۱۱ نوامبر سال جاری برگزار شود. پارلمان عراق شامل ۳۲۹ کرسی است که ۳۲۰ کرسی آن عمومی و ۹ کرسی دیگر برای اقلیت‌ها است.

در عراق حدود ۲۹ میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی هستند، بیش از ۲۱ میلیون نفر کارت بیومتریک رأی‌دهی دارند و می‌توانند رأی دهند.