مصرف گاز طبیعی در کردستان از مرز یک میلیارد مترمکعب گذشت

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان تیرماه، مجموع مصرف گاز طبیعی در استان به یک میلیارد و ۱۳ میلیون و ۶۷۹ هزار مترمکعب رسیده است.

وی با اشاره به سهم بخش های عمده مصرف کننده، افزود: در این مدت، کارخانه سیمان ۲۸ میلیون و ۹۷۸ هزار مترمکعب، پتروشیمی ۱۵ میلیون و ۱۲۹ هزار مترمکعب و واحدهای تولید برق CHP نیز ۱۸ میلیون و ۶۷۱ هزار مترمکعب گاز مصرف کرده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با ارائه مقایسه ای با مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: مصرف گاز در بخش پتروشیمی با رشد چشمگیر ۶۸ درصدی همراه بوده (از ۸ میلیون و ۹۸۶ هزار به ۱۵ میلیون و ۱۲۹ هزار مترمکعب) و همچنین مصرف واحدهای CHP نیز با افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به سال گذشته از ۱۸ میلیون و ۳۹ هزار مترمکعب فراتر رفته است.

فعله گری ادامه داد: در حال حاضر ۶۶۰ هزار مشترک در استان از خدمات گازرسانی بهره مند هستند که این خدمات در سطح ۳۳ شهر، ۱۶۶۰ روستا و ۱۴۰ کوخ مرزنشین ارائه می شود.