مصرف گاز طبیعی در کردستان از مرز یک میلیارد مترمکعب گذشت

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان از عبور مصرف گاز طبیعی در این استان از مرز یک میلیارد مترمکعب طی چهار ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان تیرماه، مجموع مصرف گاز طبیعی در استان به یک میلیارد و ۱۳ میلیون و ۶۷۹ هزار مترمکعب رسیده است.

وی با اشاره به سهم بخش های عمده مصرف کننده، افزود: در این مدت، کارخانه سیمان ۲۸ میلیون و ۹۷۸ هزار مترمکعب، پتروشیمی ۱۵ میلیون و ۱۲۹ هزار مترمکعب و واحدهای تولید برق CHP نیز ۱۸ میلیون و ۶۷۱ هزار مترمکعب گاز مصرف کرده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با ارائه مقایسه ای با مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: مصرف گاز در بخش پتروشیمی با رشد چشمگیر ۶۸ درصدی همراه بوده (از ۸ میلیون و ۹۸۶ هزار به ۱۵ میلیون و ۱۲۹ هزار مترمکعب) و همچنین مصرف واحدهای CHP نیز با افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به سال گذشته از ۱۸ میلیون و ۳۹ هزار مترمکعب فراتر رفته است.

فعله گری ادامه داد: در حال حاضر ۶۶۰ هزار مشترک در استان از خدمات گازرسانی بهره مند هستند که این خدمات در سطح ۳۳ شهر، ۱۶۶۰ روستا و ۱۴۰ کوخ مرزنشین ارائه می شود.

