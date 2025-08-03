به گزارش کردپرس، کمال محمد، وزیر برق اقلیم کردستان اعلام کرد که تأمین برق ۲۴ ساعته و آب آشامیدنی سالم، ایده و تصمیم مستقیم مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم بوده و همین پروژه، شهروندان عراق، کشورهای همسایه و حتی جهان را شگفتزده کرده است. او همچنین تأکید کرد که «بسیاری از جریانهای سیاسی با ایجاد و توسعه زیرساختهای انرژی و سوخت در اقلیم کردستان مخالفت میکنند».
کمال محمد در گفتگو با رسانه رسمی حزب دمکرات کردستان گفت: «تأمین برق ۲۴ ساعته در بخشی از اقلیم کاری آسان نبود، چرا که بودجه از سوی بغداد قطع شده بود، مشکلات حقوق کارمندان اقلیم به اوج رسیده بود و از طرفی، برخی جریانهای سیاسی مانع ساخت و توسعه شبکه انرژی و سوخت میشدند.»
او بزرگترین مانع در مسیر این پروژه را «انتشار گسترده تبلیغات منفی، اخبار جعلی و دروغین با انگیزههای سیاسی» توصیف کرد و افزود: «حتی برخی به مردم توصیه میکردند که پول برق ندهند، در حالی که هزینه برق آنها نسبت به گذشته بهشدت کاهش یافته بود.»
وزیر برق گفت: «با پروژهای روبهرو هستیم که باید مسئولان با آن همچون یک مسئله ملی، خدماتی و مردمی برخورد کنند، اما با لطف خدا و علیرغم همه این موانع، موفق شدیم. اکنون سودمندان از این پروژه بیش از همه واقعیت را میدانند و عملکرد خود را بر اساس آن تنظیم کردهاند.»
او در پایان گفت: «تأمین برق ۲۴ ساعته و آب آشامیدنی پاک برای مردم، بر پایه دیدگاه و تصمیم نخستوزیر اقلیم بود. این همان پروژهایست که نه تنها مردم عراق، بلکه کشورهای منطقه و حتی جهان را شگفتزده کرده است. علیرغم همه بحرانها و موانعی که سر راه دولت وجود داشت، در طول تنها پنج سال، وعدهها عملی شد و پروژههای بزرگ و خدمات واقعی به مردم ارائه گردید.»
وزیر برق با اطمینان به مردم گفت: «با وجود همه موانع و مشکلات، ما ایستادهایم و کابینه نهم به کابینهای تبدیل خواهد شد که به طور کامل مشکل برق را حل میکند. تنها نیازمند اندکی صبر و زمان هستیم تا از این مرحله نیز عبور کنیم.»
