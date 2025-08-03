به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی نشست مشترک با «سید هادی مجید الهماشی» استاندار واسط عراق که در شهر کوت برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه هماهنگی و تعامل بسیار خوبی بین دو استان ایلام و واسط در بحث خدمات‌رسانی به زائران وجود دارد.

وی با بیان اینکه امسال مواکب به صورت مناسب‌تری ساماندهی شده‌اند تا خدمات‌رسانی مطلوبی به زائران ارائه دهند، افزود: با توجه به گرمای هوا و تردد زوار، تمامی امکانات رفاهی از جمله آب خنک، تونل خنک‌کننده و یخ برای خدمات‌رسانی به زائران فراهم شده است.

استاندار ایلام با اشاره به تعامل بسیار خوب بین مرزبانی ایران و نیروهای امنیتی عراق، گفت: همه تدابیر امنیتی لازم در مرز دیده شده و در بحث مواد مخدر امسال سخت‌گیری بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار واسط سیدهادی مجید الهماشی نیز در این نشست با اشاره به پیش‌بینی حضور بیشتر زائران در روزهای آینده، افزود: وسایل نقلیه لازم برای جابجایی زائران فراهم شده و مواکب نیز برای ارائه خدمات در مسیرهای مختلف مستقر شده‌اند.

وی با تاکید بر حضور تمامی نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت زائران، گفت: تلاش ما این است که زائران سفر راحتی داشته باشند و خدمات‌رسانی به زوار در دستور کار ما قرار دارد.

الهماشی خاطرنشان کرد: هماهنگی و همکاری بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد و لذا در راستای خدمات‌رسانی به زائران، تدابیر لازم برای افزایش تردد در روزهای آینده اندیشیده شده است.