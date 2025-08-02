بافت تاریخی یک ظرفیت تحول آفرین برای اقتصاد گردشگری کرمانشاه است

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه ساماندهی و احیای بافت تاریخی شهر کرمانشاه که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد عنوان کرد: بافت تاریخی فیض آباد در مرکز شهر کرمانشاه واقع شده و یک ظرفیت بسیار مهم برای رونق گردشگری در این کلانشهر فراهم کرده و سالانه می‌تواند هزاران گردشگر را جذب می‌کنند.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون چند خانه تاریخی در این محدوده با مشارکت بخش خصوصی تبدیل به مجموعه‌های اقامتی و پذیرایی شده اند و یک رونق مناسب در این محله ایجاد کرده است.

معاون عمرانی استاندار احیای ظرفیت‌های گردشگری بافت تاریخی در راستای رونق گردشگری را از اولویت های مدیریت ارشد استان دانست و خاطرنشان کرد: در این بافت تاریخی ده‌ها بنای ارزشمند وجود دارد که در صورت فراهم شدن بسترها برای مشارکت‌ بخش خصوصی، یک تحول مناسب در اقتصاد گردشگری کرمانشاه ایجاد کند.

وی در ادامه مجموعه تاریخی بستان را یکی از ظرفیت مهم برای توسعه گردشگری توصیف کرد و گفت: لازمه موفقیت طرح ساماندهی تاق بستان، فراهم کردن بسترها برای نقش آفرینی بخش خصوصی است.



مهندس نجفی تاکید کرد: طراحی پهنه‌ها و کاربری‌ها در محدوه این مجموعه تاریخی و مشوق های درنظر گرفته شده باید به گونه‌ای باشد که انگیزه‌های لازم برای همراهی صاحبان واحدهای خدماتی فعلی در این محدوده و سرمایه گذاران جدید را فراهم کند.



در این نشست طرح ساماندهی بافت تاریخی فیض آباد و طرح ساماندهی محدوده تاریخی تاق بستان مطرح شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.