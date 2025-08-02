نایب رئیس پارلمان عراق: دولت، انفال را فراموش نکند

به گزارش کردپرس، «محسن مندلاوی» نایب اول رئیس پارلمان عراق، از دولت و نهادهای مسئول خواست تا ضمن گرامیداشت یاد قربانیان فاجعه انفال، خسارتهای مادی و معنوی وارده بر خانوادههای آنان را جبران کنند.
مندلاوی در پیامی که منتشر کرده، آورده است: «جنایات ستمگرانه و نسلکشانهای که رژیم پیشین علیه تمامی اقوام، ادیان و گروههای مختلف ملت عراق مرتکب شد، چهره حقیقی آن حکومت ظالمانه و خونریز را برای همگان آشکار کرد. این رژیم معتقد بود که تنها از مسیر سرکوب، حذف و ریختن خون بیگناهان میتوان بر کشور حکومت کرد.»
او ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای قربانیان انفال، از جانفشانی آنان در برابر «ماشین مرگ» صدام حسین تمجید کرد و تاکید کرد: خانوادههای قربانیان انفال همواره خواستار زندگی مشترک، همزیستی مسالمتآمیز، و مشارکت فعال در ساختن عراقی دموکراتیک و آزاد بودهاند.
نایب اول رئیس پارلمان عراق همچنین از دولت و نهادهای ذیربط خواست تا:
یاد قربانیان انفال را گرامی بدارند؛
زیانهای وارده به خانوادهها را جبران کنند؛
و اطمینان دهند که چنین جنایاتی در آینده تکرار نخواهد شد.
او در پایان، از نیروهای ملی خواست تا متحد و همدل در مسیر ساختن کشوری باشند که شایسته خانوادههای قربانیان انفال و رنجدیدگان تاریخ عراق باشد.
نظر شما