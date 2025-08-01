تردد زائران اربعین از مرز مهران ۵۰ درصد افزایش یافت / عبور خودرو کاپوتاژ به عراق ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی در جمع خبرنگاران در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران از تردد ۱۵۵ هزار زوار در مرز مهران در ۷۲ ساعت اخیر خبر داد.

استاندار ایلام گفت: امروز وضعیت زیرساخت‌ها و خدمات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت. در مسیر مرز، تامین آب پایدار و آماده‌سازی پارکینگ اربعین و مواکب برای استقرار زوار در حال انجام است.

وی افزود: در حوزه فرهنگی، امسال توجه ویژه‌ای به برپایی موکب‌های فرهنگی و نمازخانه‌ها شده است. همچنین، خدمات پایه‌ای و زیرساخت‌های جدیدی مانند سه سردخانه، مجتمع بزرگ خدماتی، بسته‌بندی آب، نانوایی سیار و سایر امکانات در حال بهره‌برداری است.

استاندار ایلام تاکید کرد: مرزبانان علاوه بر وظایف مرزی، در خدمات‌رسانی و پذیرایی از زوار نقش فعال دارند و در بخش‌های امدادرسانی، بهداشتی و درمانی به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند.

کرمی تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های جدید دولت عراق، خروج و ورود خودروهای شخصی به صورت کاپوتاژ (دارای مجوز عبور موقت مرزی) از مرز مهران ممنوع است و زائران اربعین باید از مراجعه به مرز با خودروهای شخصی جهت عبور از مرز خودداری کنند.

وی اضافه کرد: موضوع خودروهای دارای مجوز برای عبور از مرز و ورود خودروهای شخصی ایرانی به عراق از طریق مرز مهران منتفی است و هم‌وطنان باید خودروهای خود را تا زمان بازگشت در پارکینگ‌های محل استقرار در مهران پارک کنند.