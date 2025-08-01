کشته شدن یک نظامی دیگر ترکیه در حادثه ای در ادیرنه

به گزارش کردپرس، ثروت اُک کِش چاکر ۲۵ ساله گروهبان ارشد توپخانه ارتش ترکیه، در حادثه ای در یکی از شهرستان های استان مرزی ادیرنه در غرب ترکیه جان باخت. وزارت دفاع ترکیه علت مرگ این نظامی را تصادف رانندگی اعلام کرد.

وزارت دفاع ترکیه در اطلاعیه ای اعلام کرد که در حادثه خودروی نظامی در ۱‍۰۲‌مین آتشبار توپخانه ارتش در شهرستان اوزنگوپرو استان ادیرنه، ثروت اُک کِش چاکر گروهبان ارشد توپخانه به‌شدت مجروح شد. او پس از انتقال فوری به بیمارستان، با وجود تلاش پزشکان، جان خود را از دست داد.

طبق اعلام رسمی، این حادثه زمانی رخ داد که یک هویتزر M44 1 معیوب با خودروی TAMAY یدک‌کشی می‌شد و چاکر بین دو وسیله نقلیه گرفتار شد.

پیکر این نظامی پس از انجام تشریفات رسمی به زادگاهش عثمانیه منتقل و در قبرستان محلی قاراچای، کنار مزار مادرش که سه سال پیش درگذشته بود، به خاک سپرده شد.

ییلماز اردینچ استاندار عثمانیه، سعید گلسوی نماینده مجلس، و جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان محلی و شماری از شهروندان در این مراسم شرکت کردند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز کشته شدن این نظامی جوان را تسلیت گفت.