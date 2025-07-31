تأسیس کمیسیون انرژی در اتاق بازرگانی سنندج/باید بر توسعه انرژی های پاک تمرکز کرد

به گزارش کرد پرس، علی اکبر عبدالملکی با اشاره به وضعیت نگران کننده ناترازی در حوزه انرژی، گفت: مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، به ویژه در بخش برق، بخش خصوصی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و ضرورت دارد که همه ارکان کشور، از مردم گرفته تا دولت و فعالان اقتصادی، با همدلی و همکاری، برای عبور از این بحران تلاش کنند.

وی با بیان اینکه کمیسیون های تخصصی نقش محوری در تصمیم سازی ها دارند، افزود: کمیسیون انرژی اتاق سنندج می تواند با تکیه بر ظرفیت نیروهای متخصص، بستری برای ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه انرژی فراهم سازد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج با تاکید بر ضرورت تشکیل سریع تر کمیته های تخصصی در زیرمجموعه این کمیسیون، اظهار کرد: امید داریم با پیگیری جدی اعضای کمیسیون، مسیر بهبود وضعیت انرژی در استان هموار شود.

عبدالملکی به ظرفیت های بالای استان کردستان در تولید انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی اشاره کرد و ادامه داد: تا کنون ۸۸ نقطه در استان برای تولید برق خورشیدی شناسایی شده و فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم است.

وی با انتقاد از کم توجهی برخی مدیران استانی به جایگاه بخش خصوصی، یادآور شد: اتاق بازرگانی به عنوان پل ارتباطی بخش خصوصی با دولت، نیازمند تعامل موثر با مدیران اجرایی است؛ اما متأسفانه برخی مسئولان نه تنها همکاری نمی کنند، بلکه حتی در جلسات مهم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز حضور نمی یابند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج بیان کرد: حل مشکلات انرژی در استان کردستان، نیازمند تصمیم گیری جسورانه در سطح استان است، نه ارجاع مداوم مسائل به پایتخت.