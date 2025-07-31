صرفه جویی ۶۹۰ هزار مترمکعبی آب در آذربایجان غربی با انسداد چاه ها

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری ضمن اعلام این خبر افزود: بیشترین تعداد چاه غیرمجاز مسدود شده مربوطبه ارومیه بود و امسال ۲۸ حلقه چاه غیر مجاز در ارومیه مسلوب المنفعه شد که از برداشت ۲۰۱ هزار مترمکعب جلوگیری شده است.
رستگاری با بیان اینکه طی ماه گذشته تعداد ۶ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز درحوزه عملکرد منابع آب شهرستان ارومیه شناسایی و توقیف و به پارکینگ شرکت آب منطقهای منتقل شده است، اظهار کرد: با توقیفات انجام شده از حفر حداقل ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز توسط متخلفین در طول سال جاری جلوگیری بعمل آمد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان ضمن اشاره به اهمیت انسداد چاههای غیرمجاز جهت جلوگیری از افت آبخوان ها و تعادل بخشی این منابع آبی استراتژیک، بر مستمر بودن اقدامات حفاظتی در این آبخوانها تاکید و خاطرنشان کرد: عملیات مسلوب المنعه کردن چاههای غیرمجاز و توقیف دستگاههای حفاری غیرمجاز در دستور کار است.
نظر شما