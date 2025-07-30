به گزلرش کردپرس، «نچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان، در پیامی که به مناسبت یازدهمین سالگرد تراژدی نسلکُشی هزاران ایزدی توسط گروه تروریستی داعش به رشته تحریر درآورده، نوشته است: در این روزها، یاد پر از آزار یازدهمین سالگرد ژینوساید ایزدیها را زنده نگه میداریم.
هر سال، اقلیم کُردستان با همه اقوام و اقلیتهایش؛ همچون سالگردهای تلخ و تراژدیهای گذشته دیگر، با اندوه و غمی عمیق و فراوان، این یادبودرا ارج مینهد و با احترام و وفاداری همه قربانیان این جنایتِ قرن را به یاد میآورد. جنایت و نسلکُشی بیسابقهای در تاریخ بشریت، که گروه تروریستی داعش در شهر شنگال (سنجار) و مناطق ایزدینشین بر علیه مردم عادی و بیگناه ایزدیمان انجام داد.
از همه حقوق نجاتیافتگان ایزدی در عراق دفاع میکنم
در ادامه این پیام رئیس اقلیم کُردستان آمده است: از برگزارکنندگان مراسم یادبود قربانیان ایزدی قدردانی میکنیم که توسط مؤسسه «یزدان» و با حمایت شرکت آلمانی برای زندهنگهداشتن و بزرگداشت این سالیاد برگزار میشود. قابل تقدیر و همچنین باعث خوشحالی است که دختران و پسران ربودهشده ایزدی که از دست داعش، نجات پیدا کردهاند؛ خودشان نقش اصلی را در آمادهکردن و نیز برگزاری این مراسم برعهده دارند. این نشانه قدرت، تسلیمنشدن، اراده و پشتکار قوی برای برخاستن و ادامه راه است. از همه حقوق، توجه، پیشنهاد و همچنین درخواستهای نجاتیافتگان ایزدی در عراق، دفاع میکنم. به همه هموطنان ایزدی خود میگوییم: شما تنها نیستید، همچون همیشه در کنارتان هستیم و برای همیشه در کنارتان خواهیم ماند.
با امید به آینده مینگریم
ایشان همچنین گفت: در کنار همه آزار و اذیتهای گذشته، با امید به آینده مینگریم؛ دست در دست یکدیگر، برای تیمار زخمهایمان که میدانیم خیلی عمیق هستند و به آسانی درمان نمیشوند در کنار همدیگر خواهیم ماند. مردم کُردستان در تاریخ خود، چندین تراژدی و نسلکُشی را دیده، ولی همیشه، محکم و قویتر از گذشته، برخاسته و به راه خود ادامه داده است. قربانیان و آزارهای این تراژدی را از یاد نمی بریم، ولی مطمئن هستیم که به اتفاق یکدیگر این مقطعِ سخت را هم پشتِ سر میگذاریم.
عدالت در جامعه ایزدی برقرار نشده است
در ادامه این پیام بارزانی ذکر شده است: باعث تأسف و نگرانی است که بعد از گذشت ۱۱ سال از ژینوساید ایزدیها، هنوز هم حدود نیمی از این اقلیت اصیل و مهم جامعهمان در آوارگی و کمپها زندگی روزانه سختی را سپری میکنند. در وضعیت سخت اقتصادی و اجتماعی و همچنین شرایط روحی ـ روانی دشواری بسرمیبرند. مناطقشان آباد نشده است و حداقل ثبات و آرامش در آنجا وجود ندارد که اطمینان حاصل کنند و مطمئن شوند که به آنجا برگردند. از همه اینها سختتر؛ برقراری عدالت در جامعه ایزدی است که متأسفانه تا این لحظه، برقرار نشده است.
اقلیم کُردستان با آغوشی گشاده، درها را به روی همه اقلیتهای عراق باز کرد
در بخش دیگری از این پیام ذکر شده است: در سال ۲۰۱۴ و بعدتر، زمانی که داعش؛ تنها چند کیلومتر دورتر از ما بود، بودجه ما از طرف بغداد، قطع شده بود و اقلیم کُردستان در وضعیت و شرایط بسیار سخت و دشوار اقتصادی و امنیتی بسر میبرد؛ ولی با آغوشی گشاده، درها را به روی همه اقوام و اقلیتهای عراق و به صورت ویژه ایزدیها باز کرد که از دست ترور و خشونت فرار کرده و به کُردستان پناه آورده بودند.
باز گذاشتن دربهای منازل، مدارس، مساجد و کلیساها را برای ایزدیها
در ادامه این پیام «نچیروان بارزانی» ذکر شده است: در آن روزها، مردم منطقه بادینان به صورت ویژه و دیگر مناطق اقلیم کُردستان به طور کلی، اوج جوانمردی و سخاوت خود را نشان دادند و آغوش و روی باز و مهربان خود و همچنین دربِ منازل، مدارس، مساجد و کلیساها را بر روی درماندهها باز گذاشتند که واقعاً مایه افتخار و قدردانی بسیار زیاد است و هرگز در تاریخ، فراموش نخواهد شد. از آن زمان تاکنون، اقلیم کُردستان هر چه که در توان داشته در خدمت به آوارهها و بخصوص ایزدیها کوتاهی نکرده است، ولی واقعاً این کافی نیست!
زندگی در کمپها، ادامه بدبختی است
در ادامه این پیام رئیس اقلیم کُردستان آمده است: خیلی از نزدیک باخبر هستیم و وجدانمان ما را آزار میدهد که میبینیم یک کودک ایزدی که در کمپها متولد شده و هم اکنون با سن ۱۱ سال، مجبور است در محیطی رشد و با زندگی و وضعیت سختی دست و پنجه نرم کند. زندگی در کمپها، ادامه بدبختی و فلاکتی است که ۱۱ سال پیش و در پی حمله گروه تروریستی داعش به این قوم اصیل، شروع شده است. این درست نیست که یک هموطن عراقی در این کشور ثروتمند، با این همه دارایی، منابع طبیعی و داشتههای فراوانش، ۱۱ سال در کمپ، زندگی بخورنمیری داشته باشد! حمایتهای بشردوستانه در قبال ایزدیها هیچوقت کافی نیست و واقعاً قضیه، خیلی از بزرگتر این مسائل است.
وظیفه حکومت عراق است که مسئولیت هموطنان ایزدی را برعهده بگیرد
ایشان در ادامه سخنانش اظهار داشت: وظیفه حکومت عراق است که مسئولیت هموطنان ایزدی خود را برعهده بگیرد و واقعاً به آنها نگاه خیلی جدی داشته باشد. این در وهله اول، مسئولیت حکومت عراق است که بیشتر از این، اجازه ندهد سنجار و مناطق ایزدیها میدان تنش و زورآزمایی گروههای مسلح و تکتازی شبهنظامیان باشد. باید آرامش، ثبات، آسایش و خدمتگذاری به سنجار و دیگر مناطق آن برگردد، تا به ایزدیها اطمینان داده شود که میتوانند به خانه خود برگردند و کاشانهشان را آباد کنند.
تأکید بر برقراری وضعیت عادی در سنجار و همچنین استانیشدن آن
در بخش دیگری از این پیام بارزانی آمده است: در اینجا یک بار دیگر، بر انجام توافقنامه حکومت اقلیم کُردستان و حکومت عراق فدرال، مبنی بر برقراری وضعیت عادی در سنجار و همچنین استانیشدن آن تأکید میکنیم. نباید برای همیشه، سنجار به میدان تنش گروههای مسلح و تکتازی شبهنظامیان اقلیمی تبدیل شود. ادامه این وضعیت در سنجار و اطراف آن، ظلم بزرگی است که در حقِ ایزدیها روا داشته میشود، در حالیکه برای برخاستن و شروع به زندگی دوباره، باید با آنها همکاری شود و مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند و با آنها با مهربانی رفتار شود.
وظیفه جامعه بینالملل است که بیشتر از اینها به داد ایزدیها برسد
ایشان در ادامه سخنانش تأکید کرد: همچنین وظیفه جامعه بینالملل است که بیشتر از اینها به داد ایزدیها برسد، آنها را مورد حمایت خود قرار دهد و برای آبادانی مناطق ویرانشده، از آنها پشتیبانی کند و برای برقراری عدالت و مجازات متهمان، اقدامهای عاجلی انجام دهد. از همه کشورهایی که نسلکُشی ایزدیها را به عنوان ژینوساید، به رسمیت شناختند تشکر و قدردانی میکنیم. ما در سطح بینالملل، به فعالیتها و تلاشهایمان برای به رسمیت شناختن هر چه بیشتر ژینوساید ایزدیها ادامه میدهیم. حفاظت و پاسداری از اقوام و اقلیتهای اصیل منطقه، وظیفه ما در اقلیم کُردستان و عراق و در واقع، وظیفه جامعه بشری است؛ باید همه، وظیفه خود را در قبال ایزدیها به انجام برسانند.
ادامه کار دفتر نمایندگی بارزانی برای آزادکردن ربودهشدگان ایزدی
در ادامه این پیام رئیس اقلیم کُردستان آمده است: به همه خواهران و برادران ایزدی اطمینان میدهیم که هر وقت و در هر جایی ضروری باشد، از آنها دفاع و پشتیبانی میکنیم. همچنین میخواهم تأکید کنم که نمایندگی ما برای آزادکردن ربودهشدگان ایزدی به کار خود ادامه خواهد داد و تا یک ایزدی هم در دست داعش باقی مانده باشد، هر چیزی که برای نجات آنها ضروری باشد و یا اطلاع از وضعیت و سرنوشت عزیزانشان انجام میدهیم.
خسته نمیشویم و به عهد خود پایبند هستیم
در ادامه این پیام «نیچیروان بارزانی» ذکر شده است: ما به خوبی میداتیم برای بیشتر خانواده ایزدیها که هیچ اطلاعی از فرزند و خانواده گمشده خود ندارند؛ ۱۱ سال گذشته، برای آنها هیچ چیزی تغییر نکرده است و کماکان در همان بدبختی و وضعیت اسفبار قبلی خود، مبنی بر بیخبری از عزیزان خود بسرمیبرند. دلمان پیش آنهاست و به آنها میگوییم: خسته نمیشویم و به عهد خود پایبند هستیم تا آخرین خبر را از سرنوشت عزیزانشان، به دست آنها برسانیم.
یاد قربانیان و اراده قوی و استقامت ایزدیها
در بخش پایانی پیام رئیس اقلیم کُردستان آمده است: سلام به روح و یاد قربانیان ایزدی و اراده قوی و استقامت ایزدیها. سلام به همه پیشمرگههای قهرمانی که در سایه رهبری رئیس «مسعود بارزانی»، برای آزادکردن سنجار و دیگر اقلیتهای اقلیم کُردستان و عراق، جان خود را تقدیم این سرزمین کردند.
نظر شما