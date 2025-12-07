به گزارش کردپرس، علی‌قلی ایمانی، در این باره به میزان اظهار کرد: کاهش بارش‌ها در سال زراعی جدید باعث برهم‌خوردن نظم کشت دیم و تأخیر جدی در آغاز کشت‌های پاییزه شده است.

او تصریح کرد: در بسیاری از مناطق بارش‌ها اتفاق نیفتاده یا اثربخش نبوده و همین موضوع سبب‌شده بخش قابل‌توجهی از تاریخ کاشت کلزا، گندم و جو در مهر و آبان از دست برود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: تنها تعداد معدودی از کشاورزان که توان مالی کافی داشته‌اند، توانسته‌اند با خرید سوخت و کود از بازار آزاد و تأمین آب، بخشی از کشت را انجام دهند.

ایمانی تاکید کرد: در مجموع نسبت به سال گذشته وضعیت کشت مناسب نیست و بخش زیادی از کشاورزان به ناچار کشت انتظاری انجام داده‌اند. برای مثال در استان گلستان بسیاری از مزارع کلزا بر اثر تغذیه پرندگان و فقدان بارش از بین رفته و کشاورزان برای تغییر کشت به گندم آماده می‌شوند.

«تغییر الگوی کشت» اجبار اقلیمی است نه تصمیم کشاورزان

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران اظهار کرد: آنچه این روزها به‌عنوان «تغییر الگوی کشت» مطرح می‌شود، در واقع ناشی از شرایط اقلیمی است، نه تصمیم کشاورز. از یک‌سو زمان کاشت از دست رفته و از سوی دیگر سامانه‌های توزیع نهاده‌ها با قطعی و اختلال همراه بوده و کشاورزان در تأمین کود و سوخت با مشکل جدی مواجه شده‌اند.

ایمانی با بیان اینکه چهار و نیم میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی با مشکلات ساختاری و مدیریتی گسترده مواجه هستند، گفت: وقتی کشاورز نمی‌تواند کود یا سوخت خود را از سیستم رسمی دریافت کند، تولید دچار آسیب می‌شود.

افزایش بی‌سابقه قیمت جو به ۵۰ هزار تومان

او ادامه داد: مجموعه این چالش‌ها باعث شده امسال به‌ویژه در محصول جو، اُفت تولید چشمگیر رخ دهد تا جایی که قیمت جو به رقم بی‌سابقه حدود ۵۰ هزار تومان رسیده که بخشی از این اتفاق به‌دلیل عدم تأمین نهاده و بخشی دیگر ناشی از عدم امکان کشت به‌موقع بوده است.

ایمانی تصریح کرد: بذر مناسب، کود به‌موقع و ترکیبی، زیرساخت آبیاری و تأمین سوخت از ارکان اصلی تولید پایدار هستند، اما تأمین هیچ‌یک از این موارد در زمان مقرر انجام نشده است.

عدم همخوانی هزینه تولید گندم با قیمت فروش

او تاکید کرد: اگر در ۲ میلیون هکتار اراضی آبی کشور زیرساخت کامل فراهم شود، امکان تولید ۱۲ میلیون تن گندم وجود دارد، اما اتکا به باران و کشت دیم ما را هر سال در معرض ریسک قرار می‌دهد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: از کود و ادوات تا حمل‌ونقل و دستمزد در حالی افزایش یافته که قیمت تضمینی گندم ثابت مانده و همین موضوع انگیزه ورود به بخش کشاورزی را به‌شدت کاهش داده است.

ایمانی تصریح کرد: وابستگی به واردات در شرایط بحران جهانی می‌تواند کشور را دچار چالش جدی کند؛ اگر روند فعلی ادامه یابد، واردات گندم در سال‌های آینده به ۷ تا ۸ میلیون تن خواهد رسید.

کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هنوز کشت دیم را شروع نکرده اند

او در توضیح مناطق تحت تاثیر کم‌بارشی‌ها گفت: در بسیاری از استان‌های غربی و شمال‌غربی از جمله کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل، همچنان کشت دیم آغاز نشده و وضعیت مشابهی در بخش‌هایی از گلستان و خراسان شمالی دیده می‌شود.

به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران تا زمانی که مدیریت منابع آب، نهاده‌ها و زیرساخت‌ها اصلاح نشود، تولید کشور بهبود نخواهد یافت.

ایمانی تصریح کرد: تنها در صورت وقوع بارش‌های مؤثر و تأمین فوری نهاده‌ها امکان جبران بخشی از خسارت وجود دارد؛ در غیر این صورت آینده تولید مطلوب نخواهد بود و کشت برخی ازمحصولات به‌دلیل نبود آب و نهاده با مشکل مواجه می‌شود.