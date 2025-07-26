لزوم جلوگیری آمریکا از اقدام نظامی احتمالی ترکیه علیه کردهای سوریه

به گزارش کردپرس بنیاد دفاع از دموکراسی ها درباره اوضاع کنونی سوریه و اختلافات بر سر مطالبات کردها نوشت: با وجود آشفتگی بی‌سابقه در سوریه پس از سقوط بشار اسد، این کشور همچنان در مسیر وخامت بیشتر قرار دارد. یکی از سناریوهای محتمل و خطرناک، دخالت مستقیم نظامی ترکیه در خاک سوریه است—تهدیدی که وزیر خارجه ترکیه، «هاکان فیدان»، در تاریخ ۳۱ تیر آن را مطرح کرد و گفت: «اگر گروهی بخواهد سوریه را تجزیه کند، پاسخ ترکیه قاطع خواهد بود.»

این اظهارات صریح، متوجه دو طرف اصلی استکه یکی از آنه کردهای سوریه است که آنکارا آنها را به تلاش برای تضعیف تمامیت ارضی سوریه متهم می‌کند.

خشونت در جنوب، تنش در شمال

در هفته‌های اخیر، استان سویدا در جنوب سوریه شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی، نیروهای دروزی و بادیه‌نشین‌های سنی بوده است. صدها نفر در این خشونت‌ها کشته شده‌اند. در همین حال، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به شدت از دولت موقت احمد الشرع به‌دلیل ناتوانی در حفاظت از اقلیت‌های مذهبی و قومی انتقاد کرده‌اند.

در ادامه تنش‌ها، جنگنده‌های اسرائیل نیز وزارت دفاع سوریه در دمشق و مواضع نظامی در جنوب این کشور را هدف قرار دادند. از دید ترکیه، این تحولات زمینه را برای تقویت موقعیت کردها فراهم کرده تا با استفاده از آشوب، سوریه را به‌سمت فدرالی شدن سوق دهند—سناریویی که آنکارا به‌شدت با آن مخالف است.

ترکیه نگران ایجاد منطقه فدرال در شمال شرق سوریه است

بحران سویدا، نگرانی ترکیه نسبت به تلاش کردها برای کسب خودگردانی مطلق و مطالبه نظام فدرالی در سوریه را تشدید کرده است. رجب طیب اردوغان در ۲۶ تیر تاکید کرد: «دیروز با تجزیه سوریه مخالف بودیم، امروز و فردا نیز خواهیم بود.»

بر اساس توافقی در ماه مارس میان مظلوم عبدی ، فرمانده SDF و احمد الشرع، قرار بود SDF ظرف ۳۰ روز در ساختار نظامی سوریه ادغام شود. اما روند اجرای این توافق به‌دلیل تمرکزگرایی دولت مرکزی و نادیده‌گرفتن کردها در فرایند تدوین قانون اساسی به بن‌بست خورده است. الهام احمد، رئیس مشترک اداره خودگردان شمال و شرق سوریه (DAANE)، در فروردین گفته بود: «خواستار مشارکت در تدوین قانون اساسی و اداره کشور هستیم.»

درخواست کمک نظامی دمشق از آنکارا

به‌گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو، دولت سوریه به‌صورت رسمی از ترکیه خواسته تا برای مقابله با تهدیدات تروریستی و تقویت بنیه دفاعی این کشور کمک نظامی ارائه دهد.

در تاریخ ۱ مرداد، ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد ارتش سوریه تعدادی نفربر زرهی ساخت ترکیه از نوع "Ejder" دریافت کرده است. علاوه بر این، نیروهای ارتش ملی سوریه (SNA) که تحت حمایت ترکیه بودند و اکنون در ارتش سوریه ادغام شده‌اند، همچنان از حمایت لجستیکی و نظامی آنکارا بهره‌مند هستند. ارتش ملی سوریه در سال ۲۰۱۷ توسط ترکیه با هدف سرنگونی بشار اسد تشکیل شده بود.

ترکیه حتی پیش از این به دنبال استقرار نیرو و تجهیزات هوایی در پایگاهی در مرکز سوریه بود، اما این پایگاه در فروردین‌ماه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت.

لزوم فشار واشنگتن برای مهار ترکیه

تهدیدات نظامی ترکیه، ثبات شکننده سوریه را به‌خطر می‌اندازد. ایالات متحده باید در چند محور، ترکیه را از اقدامات تهاجمی بازدارد:

واشنگتن باید آنکارا را از استفاده از لحن تهدیدآمیز علیه متحدان ضدتروریسم خود مانند SDF برحذر دارد.

آمریکا باید روشن سازد که ترکیه نباید کنترل پایگاه‌ها یا حضور نظامی در مرکز و جنوب سوریه داشته باشد.

همچنین ضروری است واشنگتن از هرگونه تلاش ترکیه برای تجدید درگیری با SDF جلوگیری کند، چراکه این امر تنها منجر به بی‌ثباتی و ویرانی بیشتر در سوریه خواهد شد.

نویسندگان: سینان جدی، عضو ارشد و مدیر برنامه ترکیه در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) است. احمد شراوی نیز پژوهشگر همین مؤسسه است.