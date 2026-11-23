وتەبێژی پەکەکە:

زاگرۆس هیوا، وتەبێژی پارتی کرێکارانی کوردستان، جەختی لەسەر بەردەوامبوونی پابەندیی ئەم پارتە بە پڕۆسەی ئاشتی لەگەڵ تورکیا و پابەندبوون بە ئاگربەستی هەمیشەیی، کردەوە و ڕایگەیاند کە پەکەکە لە بارودۆخی ئێستادا چەکەکانی بۆ خۆپاراستن دەپارێزێت و چەکدانانی تەواوەتیی بەستەوە بە گۆڕینی سیاسەتی دەوڵەتی تورکیا بەرامبەر بە کوردەکان، بەفەرمی‌ناسینی مافە سیاسی، فەرهەنگی و ناسنامەیییەکانیان و ئازادیی جەستەییی عەبدوڵڵا ئۆجەلان.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، زاگرۆس هیوا لە وتووێژێکدا لەگەڵ مانییش ڕای، شرۆڤەکاری پرسە جیۆپلۆتیکەکان، کە لە گۆڤاری «ئۆراسیا ڕیڤیوو»دا بڵاو کرایەوە، گوتی پابەندیی پەکەکە بە چارەسەری سیاسیی پرسی کورد بابەتێکی تازە نییە و ئەم پارتە لە ساڵی ١٩٨٨ەوە، ئەو کاتەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان داوای لە دەوڵەتی تورکیا کرد بچێتە ناو دانوستانەوە لەگەڵ ئەم بزووتنەوەیە، ڕێڕەوی گەیشتن بە ڕێچارەی سیاسیی گرتووەتە بەر. بە گوتەی هیوا، پەکەکە لەو کاتەوە تا ئێستا ٩ جار بە شێوەی تاکلایەنە ئاگربەستی ڕاگەیاندووە و هەنگاوی تریشی بۆ نیشاندانی پابەندیی خۆی بە پڕۆسەی ئاشتی هەڵگرتووە؛ لەوانە کشانەوەی یەکە سەربازییەکان لە ناوەندە شارنشینەکانی تورکیا و سووتاندنی هێمایینی چەکەکان.

وتەبێژی پەکەکە جەختی کردەوە ئەم هەنگاوانە نیشاندەری باوەڕی ئەم پارتەن بە چارەسەری سیاسیی پرسی کورد و نەبوونی هەنگاوی بەرامبەر لە لایەن دەوڵەتی تورکیاوە نابێت وەک هۆکارێک بۆ وەلانانی پڕۆسەی ئاشتی لێک بدرێتەوە. ئەو گوتی لە ڕوانگەی ئەم بزووتنەوەیەوە، پرسی کورد بە ئامرازە سەربازییەکان چارەسەر ناکرێت و گەیشتن بە ڕێچارەیەکی جێگیر پێویستی بە بەدیموکراتیکردنی وڵاتانی ناوچەکە هەیە، بەتایبەتی تورکیا، ئێران، سووریا و عێراق. لەگەڵ ئەوەشدا، هیوا بانگەشەی ئەوەی کرد کە حکوومەتەکانی ئەم وڵاتانە تا ئێستا نەیانتوانیوە ڕێڕەوی دیموکراتیک بگرنە بەر و هەر لەبەر ئەم هۆکارە کوردەکان هێشتا پێویستییان بە جۆرێک لە توانای خۆپاراستن هەیە.

ئەو لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە ئەگەری ڕادەستکردنی چەکەکان بە دەوڵەتی تورکیا گوتی پەکەکە هیچ هۆکارێک بۆ چەکدانان لە بارودۆخی ئێستادا نابینێت؛ چونکە ئەنقەرە هێشتا هیچ چاکسازییەکی یاسایی یان دەستووریی بۆ بەفەرمی‌ناسینی مافەکانی کورد ئەنجام نەداوە. بە گوتەی هیوا، تەنانەت لە پەرلەمانی تورکیاشدا ناوی کوردەکان وەک بابەتێکی سیاسی بە ڕاشکاوی ناهێنرێتە ئاراوە و دەوڵەتی تورکیا لە جێی خستنەڕووی ڕێچارەیەک بۆ پرسی کورد، ڕەوتی ئێستا بە چەمکگەلێکی وەک کۆتاییهێنان بە تیرۆریزم، هەڵوەشانەوە و خۆبەدەستەوەدان پێناسە دەکات.

وتەبێژی پەکەکە گوتی ئەم پارتە ئامادە نییە پڕۆسەی ئاشتی بۆ خۆبەدەستەوەدان و ڕادەستکردنی چەک کەم بکاتەوە و تا ئەو کاتەی سیاسەتی نکۆڵیکردن لە ناسنامە و مافەکانی کورد نەگۆڕدرێت، چەکدانانی تەواوەتی لە کارنامەدا نابێت. بە گوتەی ئەو، پێش هەر هەنگاوێک لەم بوارەدا دەبێت مافە سیاسی، فەرهەنگی و ناسنامەیییەکانی کورد لە ڕێگەی چاکسازییە یاسایی و دەستوورییەکانەوە بە فەرمی بناسرێن. هیوا هەروەها ئازادیی جەستەییی عەبدوڵڵا ئۆجەلانی بە یەکێک لە مەرجە سەرەکییەکانی پێشکەوتنی پڕۆسەی ئاشتی زانی و گوتی ئەو دەبێت بتوانێت بە ئازادی لەگەڵ ئەندامانی بزووتنەوەکە، سیاسەتمەداران، ڕاگەیاندنەکان و دیپلۆماتە بیانییەکاندا پەیوەندی بگرێت.

ئەو بە ئاماژەدان بە بەردەوامبوونی زیندانیکردنی ئۆجەلان لە زیندانی ئیمرالی گوتی پڕۆسەی ئاشتی ناتوانێت تەنیا لەسەر بنەمای ئەو پەیامە ناڕاستەوخۆیانەی لە زیندانەوە دەگوازرێنەوە، بچێتە پێش. بە گوتەی هیوا، هێزەکانی پەکەکە تەنیا ئەو کاتە دەتوانن سەبارەت بە چەکدانان بڕیار بدەن کە ئۆجەلان خۆی بەرپرسیارێتیی ڕێبەرایەتیکردنی ئەم ڕەوتە بگرێتە ئەستۆ، لەگەڵ هێزەکانی ئەم بزووتنەوەیەدا گفتوگۆ بکات و ستراتیژی خوازراوی خۆیان بۆ ڕوون بکاتەوە. ئەو جەختی کردەوە ئۆجەلان ڕێبەر و فەرماندەی سەرەکیی بزووتنەوەکەیە و هێزەکانی پەکەکە بە بێ هاوئاهەنگیی ڕاستەوخۆی ئەو هیچ هەنگاوێک لەم بوارەدا نانێن.

هیوا سەبارەت بە ڕۆڵی ئۆجەلان لە بڕیاردان بۆ چەکدانان، لە وەڵامی ئەو ڕەخنەگرانەی پێیان وایە ئەو بەهۆی ساڵانێک لە زیندانیکردن و دووری لە کۆمەڵگە لە پێشهاتە مەیدانییەکان دوور کەوتووەتەوە، گوتی ئۆجەلان پێش ڕاگەیاندنی بانگەوازی چەکدانان لە شوباتی ٢٠٢٥دا لەگەڵ کادرەکانی بزووتنەوەکەدا ڕاوێژی کردووە و لە ڕێگەی نامەگۆڕینەوە و پەیوەندیی وێنەیییەوە ڕوانگەکانیانی وەرگرتووە. ئەو بانگەشەی ئەوەی کرد کە بڕیارەکانی ئۆجەلان بە شێوەی سەربەخۆ دەرناکرێن و ڕوانگەکانی بزووتنەوەکە لە ڕەوتی بڕیارداندا لەبەرچاو دەگیرێن. هیوا هەروەها گوتی لە ئەگەری ئازادیی جەستەییی ئۆجەلان و ڕەخساندنی دەرفەتی ڕێبەرایەتیکردنی ڕاستەوخۆی پڕۆسەی ئاشتی لە لایەن ئەوەوە، لە نێوان ئەندامانی پەکەکەدا سەبارەت بە بەردەوامبوونی ئەم ڕێڕەوە هیچ ناکۆکییەک نابێت؛ لەگەڵ ئەوەشدا، لە ئەگەری بەردەوامبوونی بارودۆخی ئێستادا، ڕەنگە پێشهاتە سیاسییەکان ڕێڕەوێکی سەربەخۆ بدۆزنەوە.

وتەبێژی پەکەکە لە بەشێکی تری ئەم وتووێژەدا، پێشنیاری دەوڵەتی تورکیای بۆ بەخشینی لێبوردن بە هێزە ئاسایییەکان و بێبەشکردنی فەرماندەکانی ئەم پارتە لەم دەرفەتە، بە هەوڵێک بۆ لاوازکردن و هەڵوەشاندنەوەی ئەم بزووتنەوەیە وەسف کرد. ئەو گوتی ئەگەر بڕیار بێت یاسایەک بۆ پێشخستنی پڕۆسەی ئاشتی پەسەند بکرێت، دەبێت هەموو ئەندامانی بزووتنەوەکە، لە ڕێبەر و فەرماندەکانەوە بگرە تا هێزە ئاسایییەکان و خودی عەبدوڵڵا ئۆجەلان، بگرێتەوە و لە نێوانیاندا جیاوازی دانەنێت.

هیوا جەختی کردەوە پەکەکە خوازیاری لێبوردنی تاکەکەسی نییە، چونکە لە ڕوانگەی ئەم بزووتنەوەیەوە ئەندامەکانی تاوانێکیان نەکردووە کە بە دوای لێبوردندا بگەڕێن. بە گوتەی ئەو، داواکاریی سەرەکیی پەکەکە گەیشتن بە مافە بەکۆمەڵەکانی کورد و ڕەخساندنی دەرفەتی چالاکیی سیاسی و دیموکراتیکە بە بێ بەکارهێنانی چەک. ئەو زیادی کرد ئەم بزووتنەوەیە چاوەڕوان نییە هێزەکانی بە گەڕانەوە بۆ تورکیا لە دەوڵەت لێبوردن وەرگرن یان لە ڕابردووی خۆیان پەشیمانی دەرببڕن؛ بەڵکوو خوازیاری بەفەرمی‌ناسینی مافە ڕەواکانی گەلی کوردە.

ئەو سەبارەت بە کاریگەریی گۆڕانی سیاسەتی تورکیا لەسەر دۆخی کوردەکان لە وڵاتانی تریشدا گوتی ئەنقەرە ئەو کاتە دەتوانێت دەستکەوتەکانی کوردەکان لە ناوچە جیاوازەکاندا وەک هەڕەشەیەک دژی تەواوێتیی خاکی خۆی لێک نەداتەوە کە ڕوانگەی سیاسی و زەینییەتی بەرامبەر بە کوردەکان بگۆڕێت. بە گوتەی هیوا، ئەگەر دەوڵەتی تورکیا کوردەکان بە هاووڵاتییانی یەکسان بە ناسنامەی نەتەوەیی و مافە سیاسی و فەرهەنگییە دیاریکراوەکان بزانێت، چیتر دەستکەوتەکانیان لە ناوچەکانی تر وەک هەڕەشەیەک دژی خۆی هەڵناسەنگێنێت. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو جەختی کردەوە گۆڕانکارییەکی لەم چەشنە لە ڕێگەی نیازپاکیی دەوڵەتی تورکیاوە ڕوو نادات و هێزە کوردی و دیموکراتیکەکان دەبێت بە خەباتی سیاسی و کۆمەڵایەتی بۆ گۆڕینی تێڕوانینی دەوڵەت هەوڵ بدەن.

هیوا سەبارەت بە گرووپە هاوڕاکانی پەکەکە لە بەشەکانی تری کوردستانیشدا گوتی بنەما و بناغە فکرییەکانی عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە هەندێک لەم ناوچانەدا جێی سەرنج بوون، بەڵام جێبەجێکردنیان دەبێت لەگەڵ بارودۆخی هەر ناوچەیەکدا گونجاو بێت. بە گوتەی ئەو، بارودۆخی سیاسی، کۆمەڵایەتی، فەرهەنگی، ئابووری، دیپلۆماسی و سەربازی لە تورکیادا بە بەراورد لەگەڵ وڵاتانی تر وەک سووریا و عێراق جیاوازە و ناکرێت شێوازێکی یەکگرتوو بۆ هەموو ئەم ناوچانە بنووسرێتەوە. ئەو جەختی کردەوە گرووپە چالاکەکان لە ناوچەکانی تر لە بڕیاردانەکانی خۆیاندا سەربەخۆن و پەکەکە بە نیاز نییە ڕێچارەیەکی یەکگرتوویان بۆ پێشکەش بکات.

وتەبێژی پەکەکە هەروەها بە ڕوونکردنەوەی ڕوانگەی ئەم پارتە سەبارەت بە کۆنفیدراڵیزمی دیموکراتیک گوتی ئەم ڕەوتە دوای هەڵوەشانەوەی یەکێتیی سۆڤیەت، لە هەڵسەنگاندنەوەی شێوازە سۆسیالیستییەکانی ڕابردوودا گەیشتە ئەم ئەنجامەی کە سۆسیالیزم بە بێ دیموکراسی ناتوانێت بەدی بێت. بە گوتەی هیوا، پەکەکە سۆسیالیزمی وەلا نەناوە، بەڵکوو لەو شێواز و تێگەیشتنانە دوور کەوتووەتەوە کە بە بڕوای ئەم پارتە لەگەڵ ڕاستییە مێژوویی و کۆمەڵایەتییەکاندا یەک ناگرنەوە. ئەو زیادی کرد کۆمەڵگە نابێت تەنیا لە لایەن دەوڵەت یان دامەزراوەکانی دەسەڵاتەوە بەڕێوە ببرێت و دەتوانێت لە ڕێگەی ڕێکخستنی کۆمەڵایەتی و میکانیزمەکانی خۆبەڕێوەبەریی خۆجێیییەوە، بەرپرسیارێتیی بەڕێوەبردنی کاروبارەکانی خۆی لە ئەستۆ بگرێت.

زاگرۆس هیوا جەختی کردەوە کۆنفیدراڵیزمی دیموکراتیک بە مانای دژایەتیکردن لەگەڵ بوونی دەوڵەتی نەتەوەیی نییە و پەکەکە لەگەڵ دروستبوونی قەوارەی کوردیشدا دژایەتیی نییە. ئەو گوتی هەر تاک یان گەلێک کە ناسنامە و مافەکانی بە فەرمی بناسرێن و مافەکانی ژنانیش ڕەچاو بکرێن، دەتوانێت لە دەوڵەتێکی دیموکراتیکدا بژی؛ لەگەڵ ئەوەشدا، ستراتیژی سەرەکیی پەکەکە بەهێزکردنی ڕێکخستنی کۆمەڵگە و کەمکردنەوەی وابەستەیییەتی بە دەوڵەتەوە.

ئەو لە هەڵسەنگاندنی بارودۆخی سیاسیی تورکیاشدا گوتی گوشار لەسەر ڕۆژنامەنووسان، سیاسەتمەداران و چالاکانی کۆمەڵایەتی زیادی کردووە و ئەم وڵاتە ڕووبەڕووی گەندەڵی و هەڵاوسانی بەرز بووەتەوە. بە گوتەی هیوا، ئەگەر تورکیا وڵاتێکی دیموکراتیک بووایە، لە بنەڕەتدا هیچ پێویستییەک بە شێوەگرتنی پڕۆسەی ئاشتی نەدەبوو؛ چونکە ئامانج لە ئاشتی، گۆڕینی سیستەمێکی نادیموکراتیکە بۆ پێکهاتەیەکی دیموکراتیک. ئەو چارەسەرکردنی پرسی کوردی بەستەوە بە بەدیموکراتیکردنی تورکیاوە و گوتی ئەم دوو ڕەوتە دەبێت پێکەوە بچنە پێش.

وتەبێژی پەکەکە لە کۆتاییدا، سەبارەت بە خشتەی کاتیی پڕۆسەی ئاشتی گوتی ئەم بزووتنەوەیە خشتەیەکی کاتیی دیاریکراوی بۆ دانەناوە و پێی وایە هەرچی زووتر بابەتە بەجێماوەکان یەکلا بکرێنەوە، باشترە. ئەو بە ئاماژەدان بە ڕۆڵی حیزبە کوردییەکان، چوار وڵاتی ناوچەکە و هێزە نێودەوڵەتییەکان لە پێشهاتەکانی کوردستاندا، داوای لە دەوڵەتی تورکیا کرد بۆ پێشخستنی پڕۆسەی ئاشتی هەنگاوەکانی خێرا بکات. هیوا هەروەها ڕایگەیاند لە ڕوانگەی پەکەکەوە ئاگربەست هەمیشەیییە و ئەم پارتە تا ئەو کاتەی نەکرێتە ئامانجی هێرش، چەک بەکار ناهێنێت؛ ئەو جەختی کردەوە پاراستنی چەک لە بارودۆخی ئێستادا تەنیا بە ئامانجی خۆپاراستن ئەنجام دەدرێت.