لە ئۆپەراسیۆنێکدا کە لە شارەکانی تورکیا بەڕێوەچوو، 7 ئەندامی هاوپەیمانەتیەک دەستگیرکران، کە یەکێکیان سەرۆکی پارتەکەیە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ئۆپەراسیۆنێكی هاوکاتدا لە لە شارەکانی کوردستانی تورکیا و لە ئەنقەرە، چەند ئەندامێکی ئەندامی هاوپەیمانیی نیشتیمانی کوردستان (هەڤبەندی) لەلایەن پۆلیسەوە دەستبەسەر کران.

ئۆپەراسیۆنەکە بە بریاری دادگەی کۆماری لە ئامەد دەستیپێکردووە و بەپێی زانیارییە سەرەتاییەکان داوای دەستبەسەرکردنی 51 کەس دەرچووە، کە سەرجەمیان ئەندامی هاوپەیمانیی نیشتمانی کوردستان (هەڤبەندی)ن.

لە ئۆپەراسیۆنەکەدا هەریەک لە بایرام بۆزیەل، سەرۆکی پارتی سۆسیالیستی کوردستان (پەسەکە)، حەسەن داغتەکین، یاریدەدەری سەرۆکی پارتەکە لەئەنقەرە لەلایەن پۆلیسەوە دەستبەسەرکراون.

هاوکات لە ئامەد، بەرەبەیانی ئەمرۆ هەریەک لە عەلی ئۆنجو، نوێنەری کەسایەتییەکانی کوردستانی سەربەخۆ و هەروەها لەمێردین فوئاد ئۆنەن، ئەندامی پەلکورد دەستبەسەر کراون.

لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنەکانی دژی هەڤبەندی، دوو ئەندامی پارتی نیشتییمانیی کوردستانیش دەستبەسەرکراون.

بەپێی راگەیێندراوێکی فەرمی لە هاوپەیمانێتیەکە، تائێستا حەوت لە ئەندامانیان دەستبەسەرکراون.

لە راگەیێندراوەکەدا هاتووە: "ئەوانەی تاوەکو ئێستا دەستگیرکراون بریتین لە: بایرام بۆزیەل، فوئاد ئۆنەن، محەممەد جان ئازبای، رۆژبین بوکون، عەلی ئۆنجو، حەسەن داغتەکین و عەلی چەڤەن. ئێمە ئەم ئۆپەراسیۆنە شەرمەزار دەکەین."

هاوپەیمانیی نیشتمانیی کوردستان (هەڤبەندی)، پلاتفۆرمێکی هاوپەیمانیی سیاسییە کە لە ئەنجامی کۆنفرانسی هاوپەیمانیی نیشتمانیی کوردستان، کە لە 7ی تشرینی دووەمی 2026 لە ئامەد بە بەشداری 170 سیاسەتمەدار و کەسایەتی سیاسی بەڕێوەچوو، دامەزراوە و لە 9ی تشرینی دووەمی 2026دا بۆ رای گشتی راگەیێندرا.