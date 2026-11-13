کوردپرێس
دەم پارتی داوا له پارتی و یەکێتی دەکات ناکۆکییەکان بە دیالۆگ چارەسەر بکەن
خبر 2026-11-13 14:38 کاتی خوێندنەوە: 2 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

دەم پارتی داوا له پارتی و یەکێتی دەکات ناکۆکییەکان بە دیالۆگ چارەسەر بکەن

ئەنجومەنی دەم پارتی راگەیەنراوی کۆتایی کۆبوونەوەی خۆی بڵاوکردەوە و تێیدا داوای کرد، هەنگاوە سیاسی و یاساییەکان بۆ قۆناخی دووەمی پرۆسەی چارەسەری بەبێ دواکەوتن بنرێن و داواشی لە هێزە کوردییەکانی هەرێمی کوردستان کرد، ناکۆکییەکان بە دیالۆگ چارەسەر بکەن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) راگەیەنراوی کۆتایی یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارتەکەی بڵاوکردەوە، کە دوای پێنجەمین کۆنگرەی گەورەی ئاسایی خۆی لە رۆژانی ٧ و ٨ی تشرینی دووەمی ئەم ساڵدا کرد.

دەم پارتی لە راگەیەنراوەکەیدا ئاماژەی بە دۆخی هەرێمی کوردستان کردووە و دەڵێت، "تێپەڕاندنی ناکۆکییە سیاسییەکان و یەکڕیزیی هێزە سیاسییە کوردەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق، گرنگییەکی مێژوویی هەیە بۆ پاراستنی یەکێتیی گەلی کورد، داهاتووی هاوبەش و دەستکەوتەکانی. نابێت رێگە بدرێت جیاوازییە سیاسییەکان ئیرادەی هاوبەشی گەل لاواز بکەن. داوا لە هەموو هێزە سیاسییە کوردییەکان دەکەین، کە ناکۆکییەکان لە رێگەی دیالۆگەوە تێپەڕێنن و بۆ یەکێتیی گەلی کورد لەسەر بنەمایەکی هاوبەش کۆ ببنەوە.

لەبەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکە دەم پارتی جەختی لەوە کردووەتەوە کە پێویستە پرۆسەی چارەسەری لە تورکیا بچێتە قۆناخی دووەم و داوای کردووە، "پێویستە هەنگاوە سیاسی و یاساییەکان بۆ قۆناخی دووەم بەبێ دواکەوتن بنرێن. جێبەجێکردنی ئەو رێکخستنە یاساییەی کە لە پەرلەمانی تورکیا پەسەند کراوە، دابینکردنی گەرەنتیی یاسایی گونجاو بۆ پرۆسەکە، و چارەسەرکردنی پرسە بنەڕەتییەکان، بەتایبەتی 'مافی هیوا' و دۆخی بەڕێز عەبدوڵا ئۆجەلان، پێویستین.

هەروەها لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، "کۆتاییهێنان بە دانانی قەییومەکان، داننان بە ئیرادەی گەل، جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دادگەی دەستووریی تورکیاو دادگەی مافی مرۆڤی ئەورووپا، و مسۆگەرکردنی مافی ژیان و تەندروستیی زیندانییە نەخۆشەکان، پێداویستیی دانەبڕاوی دیموکراسییەتن.

دەم پارتی پێناسەی خۆی بۆ ئاشتی خستووەتەڕوو و دەڵێت، "ئاشتی تەنیا بێدەنگبوونی چەکەکان نییە؛ بەڵکو رووبەڕووبوونەوەی راستییەکان، هاوڵاتیبوونی یەکسان، ماف و ئازادییەکان، دادپەروەری و بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی دیموکراتیکە.

دەم پارتی دووپاتیکردووەتەوە، "چارەسەری دیموکراتییانە و ئاشتییانەی پرسی کورد، یەکێکە لە مەرجە بنەڕەتییەکانی گۆڕینی تورکیا بۆ کۆمارێکی دیموکراتی و کۆمەڵایەتی" و رایگەیاندووە کە بۆ سەرخستنی ئەم دەرفەتە مێژووییە بە شێوەیەکی بنیاتنەرانە و بەرپرسیارانە هەڵسوکەوت دەکات.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
ئەنجومەنی وەزیران هەرێم داوا لە تیمی وەزاریی یەکێتی ده‌كان بگەڕێنەوە بۆ کارەکانیان لە حکوومەت
هەواڵی پێشوو
ئەنجومەنی وەزیران هەرێم داوا لە تیمی وەزاریی یەکێتی ده‌كان بگەڕێنەوە بۆ کارەکانیان لە حکوومەت
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.