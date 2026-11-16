کوردپرێس
چەکدارانی داعش هێرشیانکردە سەر خاڵێکی سەربازی لە حەزەر
خبر 2026-11-16 09:56 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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چەکدارانی داعش هێرشیانکردە سەر خاڵێکی سەربازی لە حەزەر

چەکدارانی داعش هێرشیانکردە سەر خاڵێکی هاوبەشی سوپای عێراق و حەشدی شەعبی لە نێوان پارێزگاکانی نەینەوا و ئەنبار لە سنووری قەزای حەزەر.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەد جاسم کاکەیی، سەرۆکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا لە لێدوانێکدا ڕاگەیاند" هێرشەکە ئاراستەی خاڵێکی هاوبەشی هێزەکانی سوپا و حەشدی شەعبی ئەنجامدراوە". 

لای خۆشییەوە حەشدی شەعبی لە بڵاوکراوەیەکدا ئاماژەی بەوەدا، هێزەکانی لیوای ٤٤ی ئەو هێزە بەرپەرچی هێرشەکەیان داوەتەوە کە لەسەر ڕێگای نێوان قەزای حەزەر لە نەینەوا و قەزای ڕاوە لە ئەنبار ڕوویداوە.

هەروەها فەرماندەیی ڕۆژئاوای نەینەوا جەختیکردەوە، دۆخی ناوچەکە لە ژێر کۆنترۆڵدایە و هێزە ئەمنییەکان لە ئامادەباشیدان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هێرشێکی دیکە لەلایەن چەکدارانی داعشەوە.

ئێوارەی ڕۆژی هەینی ڕابردووش هێزە ئەمنییەکان لە سنووری پردێ ئۆپەراسیۆنیان ئەنجامدا و بەپێی ڕاگەیاندنی شانەی ئەمنی عێراق، سێ چەکداری داعش لە هێرشێکی ئاسمانی کوژران و چەکدارێکی دیکەش دەستگیر کرا.

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