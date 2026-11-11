تۆم باراک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا له‌گه‌ڵ دوو به‌رپرسی یه‌كێتی كۆبووه‌وه‌ و ڕایگه‌یاند، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پشتگیری لە هەرێمێکی کوردستانی بەهێز و یەکگرتو دەکات کە رەنگدانەوەی فرەڕەنگی و جۆراوجۆریی پێکهاتەکانی هەرێم بێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تۆم باراک لە هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ ئێکس نووسیویەتی: "دەرباز ڕەسووڵ، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، و ئەحمەد موفتی، جێگری وەزیری سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ من بەشدارییان کرد لە گفتوگۆیەکدا دەربارەی داهاتووی هەرێمی کوردستان".

ئاماژه‌ی به‌وه‌شكردووه‌، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پشتگیری لە هەرێمێکی کوردستانی بەهێز و یەکگرتوو دەکات کە ڕەنگدانەوەی فرەڕەنگی و جۆراوجۆریی پێکهاتەکانی هەرێم بێت.

تۆم باراک ده‌ڵێت: "وەک لە گفتوگۆکەماندا ئاماژەمان پێدا، یەکێتییەکی بەردەوام تەنها لە ڕێگەی ناوەندگریکردنی دەسەڵات، بەهێزکردنی حکوومەتە خۆجێییەکان، پتەوکردنی دامەزراوەکان و پەرەپێدانی شەفافیەتی زیاترەوە بەدەست دێت".



دەرباز کۆسرەت ڕەسووڵ و ئەحمەد موفتی لە دیداری داخراوی چاتام هاوس تۆم باڕاکیان بینیوە کە دوێنێ سێشه‌ممه‌ ڕێکخراو و ئەمڕۆ و سبەی کۆنفراسەکە بە کراوەیی بەردەوام دەبێت، واتا دیداری ڕۆژی پێش کۆنفرانسەکە داخراو بوە و بۆ میدیاکان و بڵاوکردنەوە و ڕای گشتی نەبووە.



پەرلەمانی کوردستان له‌ 4ی تشرینی دوەمی 2026، دوای زیاتر لە دوو ساڵ لە پەککەوتن، کاراکرایەوە و دەستەی سەرۆکایەتیی هەڵبژێردرا، ئەو هەنگاوە بووەهۆی قووڵبوونەوەی گرژییەکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و کشانەوەی یەکێتی لە حکوومەتی هەرێم.