کەمبوونەوەی پشتگیریی ئەمریکا لە خۆبەڕێوەبەریی کوردەکان لە ناوچەکەدا

کۆی گۆڕانکارییەکانی عێراق، سووریا و تورکیا و لێدوانەکانی ئەم دواییەی بەرپرسە سیاسییە کوردییەکان و ژمارەیەک لە دیپلۆماتکار و شارەزایانی ئەمریکی و ئەورووپی نیشان دەدەن کە دەوڵەتی دۆناڵد ترامپ خواستێکی ئەوتۆی بۆ پاراستن و بەهێزکردنی بونیادە سەربەخۆ سیاسی، سەربازی و کارگێڕییەکانی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا نییە و پێی باشترە لە جێگەی پشتگیریکردن لە خۆبەڕێوەبەریی کوردەکان، لەگەڵ حکوومەتە ناوەندییەکانی بەغدا و دیمەشق و هێزە ناوچەیییەکاندا لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە ئەمنی و ئابوورییەکانی خۆی هاوکاری بکات. کەمبوونەوەی مەیلی واشنگتن بۆ ناوبژیوانی لە ناکۆکییەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیدا، پشتگیریکردن لە تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە چوارچێوەی دەسەڵاتی ناوەندیدا و کەمبوونەوەی پابەندبوونی ئەمنیی ڕاستەوخۆی ئەمریکا، لە هێماکانی ئەم گۆڕانکارییە سیاسییەن. ئەم تێڕوانینە نیگەرانییگەلێکی سەبارەت بە داهاتووی دەستکەوتە سیاسییەکانی کورد و کەمبوونەوەی توانای دانوستانی ئەوان لە هاوکێشە ناوچەیییەکاندا دروست کردووە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاوکات لەگەڵ توندبوونەوەی ناکۆکییەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی و ئەگەری گەڕانەوەی هەرێمی کوردستان بۆ دۆخی دووئیدارەیی، لاوازبوونی پێگەی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە ئەنجامی ڕێککەوتن لەگەڵ حکوومەتی گواستنەوەی دیمەشق، بەردەوامیی ڕەوتی چەکدانانی پەکەکە لە تورکیا، بێ‌ئارەزووییی واشنگتن بۆ دەربڕینی ڕای ئاشکرا لەم بارەیەوە و هەروەها هەندێک لێدوانی بەرپرسانی پێشووی ئەمریکی و کەسایەتییە سیاسییە کوردییەکان، ئاماژە بە گۆڕانی لەپێشینەکانی واشنگتن لە بەرامبەر کوردەکاندا دەکەن. لەم نێوەندەدا، ڕەخنەکانی ویکتۆریا تەیلۆر، جێگری پێشووی یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق، لە بێ‌مەیلیی دەوڵەتی ترامپ بۆ ناوبژیگەری لە ناکۆکییە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان و هێرشە زارەکییەکانی فەرهاد شامی، لە کەسایەتییە پێشووە ڕاگەیاندنییەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات، بۆ سەر تام باراک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا و عێراق، لە گرنگترین هێماکانی بەرزبوونەوەی ناڕەزایەتی لە نێو بەشێک لە ڕەوتە کوردییەکاندایە.

ویکتۆریا تەیلۆر لە ڕۆژانی دواییدا بە ئاماژەدان بە بنبەستی گفتوگۆکانی پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دوای هەڵبژاردنی تشرینی یەکەمی ۲۰۲۴ و ڕاگەیاندنی بڕیاری یەکێتیی نیشتمانی بۆ چوونەدەرەوە لە حکوومەتی هەرێمی، جەختی کردەوە کە یەکێک لە هۆکارەکانی ڕێگری لە پچڕانی تەواوی پەیوەندییەکانی نێوان پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی لە ساڵانی ڕابردوودا، دەستوەردان و فشاری دیپلۆماتیکی ئەمریکا بووە. ناوبراو کە لە سەردەمی چالاکیی خۆیدا لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا و لە دوای ئەوە لە ئەنجومەنی ئاتڵانتیکدا چەندین جار لەگەڵ ڕێبەرانی هەردوو حزب کۆبووەتەوە، گوتی کە لە ڕەوتی نزیکەی تەواوی کۆبوونەوەکانیدا، هەردوو لایەن بە توندی لە یەکتر بێزار بوون و بە دەربڕینێکی سادە، ڕێبەرانی پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی متمانەیان بە یەکتر نییە.

تەیلۆر بە بەراوردکردنی کارکردی دەوڵەتەکانی پێشووی ئەمریکا و دەوڵەتی دۆناڵد ترامپ نووسیی کە دەوڵەتی ئێستا ئارەزوو و مەیلێکی زۆر کەمتری بۆ گێڕانی ڕۆڵی ناوبژیگیر لە نێوان هەردوو حزبدا هەیە. بە گوتەی ئەو، دەوڵەتەکانی پێشووی ئەمریکا قبووڵیان کردبوو کە بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکییە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان تەنانەت لە وردترین بابەتە سیاسی و کارگێڕییەکاندا دەستوەردان بکەن و لە کاتی پێویستدا ڕێبەرانی هەردوو حزب بۆ دەستگەیشتن بە ڕێککەوتن بخەنە ژێر فشارەوە. ئەو هەروەها وەبیری هێنایەوە کە واشنگتن لە دەستگەیشتن بە ڕێککەوتن بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانیی تشرینی یەکەمی ۲۰۲۴دا ڕۆڵێکی گرنگی گێڕا.

جێگری پێشووی یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق لە هەمان کاتدا جەختی کردەوە کە تێگەیشتن لە ڕێبازی دەوڵەتی ترامپ لەسەر ئەوەی بۆچی دەبێت ئەمریکا لە ناکۆکییە ناوخۆییەکانی حزبە کوردییەکاندا دەستوەردان بکات سەخت نییە، بەڵام شێوازێکی وەها لە ئەنجامدا بە لاوازبوونی یەکێک لە گرنگترین هاوبەشەکانی واشنگتن لە عێراقدا دەگات. تەیلۆر لە کۆتاییدا جەختی کردەوە کە دۆخی ئێستا لە زیانی کوردەکان، هەرێمی کوردستان و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکادایە.

ئەم لێدوانانە لە بارودۆخێکدا دەخرێنە ڕوو کە یەکێتیی نیشتمانی بە ڕێبەرایەتیی بافڵ تاڵەبانی دوای شکست لە گفتوگۆکاندا لەگەڵ پارتی دیموکرات، چوونەدەرەوەی خۆی لە حکوومەتی هەرێم ڕاگەیاندووە و ئەگەری دروستکردنی بونیادگەلی تەریبی حکوومەتی لە سلێمانی هێناوەتە ئاراوە. بەم شێوەیە، ئەو ناکۆکییەی دوای هەڵبژاردنی تشرینی یەکەمی ۲۰۲۴ لەسەر دابەشکردنی دەسەڵات و پێکهێنانی کابینەی نوێ دەست پێ کرد، ئێستا بووەتە مەترسییەک بۆ سەر تەباییی سیاسی و پێکهاتەییی هەرێم. کەمبوونەوەی ڕۆڵی ناوبژیگیرانەی ئەمریکا لە بارودۆخێکی لەم شێوەیەدا دەتوانێت ڕێگە بە پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی بدات بێ فشاری دەرەکی، ناکۆکییەکانی خۆیان لەسەر بنەمای هاوسەنگیی دەسەڵاتی حزبی و ناوچەیی درێژە پێ بدەن، کە ئەمەش مەترسیی گەڕانەوەی هەرێم بۆ دوو ئیدارەی سەربەخۆ بەرز دەکاتەوە.

وینترۆپ ڕاجەرز، توێژەری پەیمانگەی چەتەم هاوسی لۆندۆن، لە شیکارییەکدا سەبارەت بە ناکۆکییەکانی دوو حزبە کوردییەکەی عێراق جەختی کردووەتەوە کە هاوبەشە دێرینەکانی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا و ئەورووپا لە ناکارامەییی بونیادی سیاسیی ئەم ناوچەیە بێزار بوون و ئیتر مەیلیان نییە ڕۆڵی ناوبژیگیر و داوەر لە ناکۆکییە ناوخۆییەکانیدا بگرنە ئەستۆ. بە بڕوای ئەم توێژەرە، کەمبوونەوەی دەستوەردانی ڕۆژئاوا دەتوانێت زەمینەی زیاتربوونی نفوزی هێزە ناوچەیییەکان، بەتایبەت تورکیا، فەراهەم بکات و دەستکەوتەکانی چەندین دەیەی خۆبەڕێوەبەریی کوردەکان بخاتە بەر مەترسییەوە.

لە هەمان کاتدا، کەمال چۆمانی، شیکاری سیاسیی کورد، لە پەرچەکرداردا بەرامبەر بە قەیرانی دوایی جەختی کردووەتەوە کە گەڕانەوە بۆ دۆخی دووئیدارەیی، یەکێک لە لێکەوتە ئەگەرییەکانی بەردەوامیی ناکۆکیی هەردوو حزبەکەیە. بە بڕوای ئەو، کێشەی هەرێمی کوردستان تەنیا ناکۆکی لەسەر پشکی وەزارەتەکان و پۆستە دەوڵەتییەکان نییە، بەڵکوو هەردوو حزب هێشتا هێزە سەربازی و ئەمنییەکان و بونیادەکانی دەسەڵاتی سەربەخۆی خۆیان پاراستووە و ئامادە نین تێکەڵییان بکەن بۆ بەرسڤدانی دەزگا گشتی و یەکپارچەکانی هەرێم. ئەم تێڕوانینە نیشان دەدات کە ئەگەرچی کەمبوونەوەی ڕۆڵی ئەمریکا دەتوانێت قەیرانەکە توندتر بکاتەوە، ڕێشەی سەرەکیی پرسیارەکە دەبێت لە بونیادی سیاسی و حزبیی هەرێم خۆیدا بدۆزرێتەوە.

لە سووریاشدا هێماکانی گۆڕانی ڕێبازی ئەمریکا لە بەرامبەر کوردەکاندا ڕوونتر دەردەکەون. دەوڵەتی دۆناڵد ترامپ پێچەوانەی سیاسەتی دەوڵەتەکانی پێشووی ئەمریکا کە هاوکاریی سەربازییان لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات کردبووە یەکێک لە ڕەهەندە سەرەکییەکانی بەرەنگاربوونەوەی داعش، ئێستا پشتگیری لە تێکەڵکردنی ئەم هێزانە لە بونیادی سەربازی و ئەمنیی حکوومەتی گواستنەوەی سووریادا دەکات. ئەم شێوازە لە کرداریشدا بە واتای وەلانانی بونیادی سەربازیی سەربەخۆی کوردەکان و گواستنەوەی هێدی هێدیی دەسەڵاتە ئەمنییەکانە بۆ حکوومەتی ناوەندی لە دیمەشق. ئەم ڕووداوە داهاتووی ئیدارەی خۆبەڕێوەبەر و ڕادەی دەسەڵاتە سیاسی و کارگێڕییەکانی ناوچە کوردنشینەکانی خستووەتە ژێر تەمومژەوە.

لە ڕاستیدا، تام باراک، نێردەی تایبەتی دەوڵەتی ترامپ بۆ کاروباری سووریا و عێراق و باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا، ڕۆڵێکی گرنگی لە پێشبردنی سیاسەتی تێکەڵکردن و پشتگیریکردن لە بونیادی ناوەندگەرای حکوومەتی سووریادا گێڕاوە. هەڵوێستەکانی باراک سەبارەت بە پێویستیی پێکهێنانی دەسەڵاتێکی ناوەندیی بەهێز لە دیمەشق و دژایەتیکردنی شێوازە فیدراڵی و ناوەندگەراکان، نیگەرانیی بەشێک لە ڕەوتە کوردییەکانی بەرز کردووەتەوە؛ چونکە ڕێبازێکی لەم شێوەیە دەتوانێت بە ئامادەبوونی سنوورداری کوردەکان لە بونیادی سیاسیی سووریادا بێ پاراستنی دەسەڵاتە سەربەخۆکانی ئیدارەی خۆبەڕێوەبەر بگات.

توندترین ڕەخنەکانی ئەم دواییە لەم سیاسەتە لەلایەن فەرهاد شامی، لە کەسایەتییە پێشووەکانی ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکراتەوە خرایە ڕوو. فەرهاد شامی لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکسدا، تام باراکی بە گرتنەبەری دیپلۆماسیی بەستراو بە هەڕەشە، فشار، سەوداکارییەکانی پشتی پەردە و سەپاندنی داواکارییەکان لە ڕێگەی ترساندنەوە تۆمەتبار کرد. ئەو تەنانەت باراکی بە بەرپرسی دروستبوونی سیاسەتگەلێک زانی کە بە گوتەی ئەو، بە کوشتاری کورد، عەلەوی و درووزییەکان گەیشتووە.

فەرهاد شامی لەم پەیامەدا، دیپلۆماسیی باراکی بە شێوازە مافیایییەکان چوواند و لە سوورییەکانی داوا کرد لە بەرامبەر نفوز و سیاسەتەکانی ئەو بوەستنەوە. ئەگەرچی تۆمەتە خستراوەڕووەکان لەلایەن فەرهاد شامییەوە سەبارەت بە بەرپرسیارەتیی ڕاستەوخۆی تام باراک لە کوشتارەکاندا بە شێوەی سەربەخۆ نەسەلمێنراون و ئەم لێدوانانە ناتوانرێت وەک هەڵوێستی فەرمیی فەرماندەیی ئێستای هێزەکانی سووریای دیموکرات سەیر بکرێن، بەڵام توندیی ئەم ڕەخنانە نیشاندەری بەرزبوونەوەی نیگەرانییە لە بەشێک لە ڕەوتی کوردیی سووریادا سەبارەت بە لێکەوتەکانی سیاسەتی دەوڵەتی ترامپ.

فەوزا یوسف، لە کەسایەتییە دیارەکانی حزبی یەکێتیی دیموکراتیکی سووریا (PYD)یش، لە پەرچەکرداردا بەرامبەر بە لێدوانە ئابوورییەکانی تام باراک سەبارەت بە داهاتووی سووریا، ئەم هەڵوێستانەی بە هەڵگری پەیامێکی سیاسی بۆ حکوومەتی گواستنەوەی دیمەشق زانیوە. بە بڕوای فەوزا یوسف، ئەمریکا دەستکەوتە ئابوورییەکان و بەڵێنی سەرمایەگوزاری بۆ ناچارکردنی حکوومەتی سووریا بۆ قبووڵکردنی چاوەڕوانییەکانی خۆی بەکار دەهێنێت، بەڵام چارەسەری جێگیری قەیرانی ئەم وڵاتە دەبێت لە داڕشتنی یاسای بنەڕەتیی دیموکراتیک، پێکهێنانی بونیادی سیاسیی گشتگیر و بەفەرمی‌ناسین مافەکانی تەواوی پێکهاتەکانی سووریا، لەوانە کوردەکاندا، بدۆزرێتەوە.

لە هەمان کاتدا، بەشێک لە شیکارکارانی ئەمریکیش لە سیاسەتی ناوەندگەریانەی تام باراک ڕەخنەیان گرتووە. لە شیکارییە بڵاوکراوەکاندا لە کۆڕبەندە توێژینەوەییەکانی ڕۆژئاوادا، ئەم نیگەرانییە خراوەتە ڕوو کە تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات بێ وەرگرتن یان بەخشینی گەرەنتیی سیاسی و یاسایی ڕوون، دەتوانێت بە هەڵوەشاندنەوەی توانای سەربەخۆی کوردەکان و چڕبوونەوەی دووبارەی دەسەڵات لە دیمەشقدا بگات. لەم تێڕوانینەوە، پرسیاری سەرەکی دژایەتیی ئەمریکا نییە لەگەڵ بەشداریی کورد لە حکوومەتی داهاتووی سووریادا، بەڵکوو دژایەتییە لەگەڵ پاراستنی بونیادە سەربەخۆ سیاسی، سەربازی و کارگێڕییەکانی ئەواندا.

ئەم جیاوازییە بۆ تێگەیشتن لە سیاسەتی ئێستای واشنگتن گرنگیی هەیە. دەوڵەتی ترامپ دەکرێت لەگەڵ ئامادەبوونی کەسایەتییەکانی وەکوو مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی پێشووی هێزە کوردییەکانی سووریا و ئیلهام ئەحمەد، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی ئیدارەی خۆبەڕێوەبەر لە بونیادی حکوومەتی سووریادا و بەفەرمی‌ناسین بڕێک لە مافە فەرهەنگی و زمانییەکانی کورددا ڕازی بێت، بەڵام ئەم پشتگیرییە لزۆمەن بە واتای قبووڵکردنی بەردەوامیی خۆبەڕێوەبەری یان پاراستنی هێزەکانی سووریای دیموکرات وەک بونیادێکی سەربەخۆ نییە. بە دەربڕینێکی تر، واشنگتن دەکرێت بەشداریی کوردەکان لە حکوومەتی ناوەندیدا قبووڵ بکات، بەڵام لەگەڵ بەردەوامیی ناوەندێکی دەسەڵاتی سیاسی و سەربازیی سەربەخۆ لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریادا تەبا نەبێت.

گۆڕانکارییەکانی تورکیا و ڕەوتی چەکدانانی پەکەکەش لە ئاڵۆزیی دۆخی ناوچەییی کوردەکانیان زیاتریان کردووە. بەسێ هۆزات، لە ڕێبەرانی باڵای بزووتنەوەی کوردی، لە ڕۆژانی دواییدا لە وەستانی ڕەوتی ئاشتی لەگەڵ دەوڵەتی تورکیا ڕەخنەی گرت و گوتی کە لایەنی کوردی کردەی گرنگی بۆ پێشبردنی ئەم ڕەوتە ئەنجام داوە، بەڵام ئانکارا کردەوەی پێچەوانەی بۆ چاکسازیی سیاسی، یاسایی و دیموکراتیک ئەنجام نەداوە. بە بڕوای بەسێ هۆزات، بەردەوامیی ڕەوتی ئاشتی بێ دیاریکردنی ئەرکی داواکارییە سیاسییەکانی کورد و فەراهەمبوونی مەرجەکانی چالاکیی دیموکراتیک ئەستەمە.

ئەگەرچی گفتوگۆکانی ئاشتی و ڕەوتی چەکدانانی پەکەکە ڕاستەوخۆ لە ژێر بەڕێوەبەریی دەوڵەتی ترامپدا نیین، لاوازبوونی بونیادە سەربازییە کوردییەکان لە سووریا و کشانەوە لە تواناکانی سەربەخۆی سەربازی لە عێراق و سووریادا، دەتوانێت کار بکاتە سەر هاوسەنگیی ناوچەیی و توانای دانوستانی بزووتنەوەی کوردی لە تورکیاشدا. لە بارودۆخێکی لەم شێوەیەدا، کوردەکان لە سێ وڵاتی عێراق، سووریا و تورکیادا ڕووبەڕووی ڕەوتگەلێکن کە هەر یەکەیان بە شێوەیەک توانای ڕێکخراوی سیاسی یان سەربازیی ئەوان سنووردار دەکات. ئەمە لە کاتێکدایە کە میکانیزمێکی ناوچەییی بەهێز بۆ گەرەنتیی مافەکان و دەستکەوتەکانی ئەوان لە ئارادا نییە.

بە هەموو ئەم بارودۆخانە، لە ناوخۆی ئەمریکاشدا سەبارەت بە سیاسەتی دەوڵەتی ترامپ لە بەرامبەر کوردەکاندا جیاوازیی تێڕوانین هەیە. تیم کین و مارک وارنەر، دوو سیناتۆری دیموکرات، لە هەڵوێستەکانیاندا داوای پاراستنی پەیوەندییەکانی واشنگتن لەگەڵ کوردەکان و سەرنجدانی زیاتریان بۆ ڕۆڵی ئەوان لە بەرەنگاربوونەوەی داعشدا کردووە. هەروەها وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە پەرچەکرداردا بەرامبەر بە قەیرانی سیاسیی هەرێمی کوردستان لە ۷ی تشرینی دووەمدا ڕایگەیاند کە واشنگتن پشتگیری لە «هەرێمی کوردستانێکی بەهێز و خۆڕاگر» دەکات و لە لایەنە سیاسییەکان داوای کرد بۆ بەهێزکردنی دەزگاکانی ناوچەکە هاوکاری بکەن.

بە هەموو ئەمەشەوە، ئەم هەڵوێستگرتنە گشتییە لەگەڵ ڕاگەیاندنی ئامادەیی بۆ ناوبژیگەریی ڕاستەوخۆ لە نێوان پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانیدا یان پێشکەشکردنی گەرەنتییە ئەمنی و سیاسییەکان بۆ پاراستنی بونیادی خۆبەڕێوەبەری لە سووریادا جیاوازیی هەیە. لە ڕاستیدا، ئەوەی لە هەڵوێستە فەرمییەکانی واشنگتندا دەبینرێت، پشتگیریکردنە لە سەقامگیری و هاوکاری لەگەڵ کوردەکان لە چوارچێوەی بونیادە هەییەکانی عێراق و سووریادا، نەک پابەندبوونی ڕوون بۆ بەرگری لە سەربەخۆییی کرداری سیاسی و کارگێڕیی ئەوان.

کۆی ئەم گۆڕانکارییانە نیشان دەدەن کە دەوڵەتی دۆناڵد ترامپ لە پێناسەکردنەوەی پەیوەندیی ئەمریکایە لەگەڵ کوردەکاندا. لەم نموونە نوێیەدا، پاراستنی پەیوەندییەکان لەگەڵ ڕێبەرانی کورد و بەکارهێنانی تواناکانی ئەوان لە بەرەنگاربوونەوەی داعشدا و دابینکردنی سەقامگیریی ناوچەیی هێشتا گرنگیی هەیە، بەڵام پاراستنی خۆبەڕێوەبەریی سیاسی و سەربازیی کوردەکان دیارە ئیتر وەک لەپێشینەیەکی سەربەخۆ لە سیاسەتی دەرەوەی واشنگتندا ناژمێردریت. دەوڵەتی ئەمریکا لە جێگەی پشتگیریکردن لە بونیادە نافیدراڵی و ناکۆکەکان لەگەڵ دەسەڵاتی ناوەندی، زیاتر بە دوای ڕێککەوتندان لەگەڵ حکوومەتە ناوەندییەکان و بەهێزکردنی ڕێکخستنە ئەمنییەکانی گونجاو لەگەڵ بەرژەوەندییەکانی خۆیدا، کە ئەمەش لەگەڵ داواکاریی ڕەوتە کوردییەکان بۆ پاراستنی دەسەڵاتە سیاسی، ئەمنی و کارگێڕییەکان لە ناوچەکانی نیشتەجێبوونی خۆیاندا دەکەوێتە ڕووبەڕووبوونەوەوە.

لەپاش ئەمە، ئەگەرچی ناتوانرێت گوترێت واشنگتن بە فەرمی سیاسەتی لاوازکردنی کوردەکانی ڕاگەیاندووە یان بە دوای سڕینەوەی ئەوان لە هاوکێشە سیاسییەکانی ناوچەکەدا دەگەڕێت، بەڵام بەڵگەکان نیشان دەدەن کە دەوڵەتی ترامپ مەیلی زۆری نییە بۆ دانی تێچوو بۆ پاراستن و بەهێزکردنی خۆبەڕێوەبەریی کوردەکان. ئەم جیاوازییە، لە بارودۆخێکدا کە ناکۆکییە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان توندتر بوونەتەوە، بونیادی سەربازیی سەربەخۆی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە تێکەڵبووندایە و ڕەوتی ئاشتیی تورکیاش ڕووبەڕووی ئاستەنگی جدی بووەتەوە، گرنگیی زیاتر پەیدا دەکات.

لە بارودۆخێکی وەهادا، گەورەترین مەترسی بۆ سەر کوردەکان تەنیا گۆڕانی سیاسەتی ئەمریکا نییە، بەڵکوو هاوکاتبوونی ئەم گۆڕانکارییەیە لەگەڵ نەبوونی یەکێتیی سیاسی و ستراتیژی لە نێوان ڕەوتە کوردییەکاندا. ئەگەر پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی لە عێراقدا نەتوانن ناکۆکییەکانی خۆیان چارەسەر بکەن، ئەگەر هێزە سیاسییە کوردییەکانی سووریا نەتوانن بۆ پاراستنی مافەکان و دەسەڵاتەکانی خۆیان لە بونیادی داهاتووی سووریادا بگەنە ڕێککەوتنێکی جێگیر و ئەگەر ڕەوتی ئاشتیی تورکیا بێ گەرەنتییە سیاسی و یاسایییە دوولایەنەکان بەرەو پێش بچێت، کەمبوونەوەی پشتگیریی کرداریی ئەمریکا دەتوانێت لێکەوتەی قووڵتری بۆ پێگەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەبێت.