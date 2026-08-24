قاسم ئه‌عره‌جی ڕاوێژکاری سه‌ربازی سه‌رۆک وه‌زیرانی عێراق ڕایگه‌یاند، ڕۆژی 30ی (ئه‌یلول/9) واده‌ی کشانه‌وه‌ی هێزه‌کانی هاوپه‌یمانیی نێوده‌وڵه‌تییه‌ له‌ عێراق و ده‌بێته‌ خاڵی ده‌ستپێکی فه‌رمی بۆ جێبه‌جێکردنی ستراتیژیی سنووردارکردنی چه‌ک به‌ ته‌نها له‌ ده‌ستی ده‌وڵه‌تدا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، قاسم ئه‌عره‌جی له ‌لێدوانێکدا رایگه‌یاند، شه‌ڕی ڕاسته‌وخۆ له‌گه‌ڵ داعش له‌ ڕووی سه‌ربازییه‌وه‌ کۆتایی هاتووه‌ و بڕیاری شه‌ڕ و ئاشتی به‌ ته‌واوی له‌ ده‌سه‌ڵاتی ده‌وڵه‌تی عێراقدایه‌، سنووردارکردنی چه‌کیش به‌ شێوه‌یه‌کی هێمن و له‌ ڕێگه‌ی دانوستان و متمانه‌پێدانه‌وه‌ جێبه‌جێده‌کرێت، نه‌ک له‌ ڕێگه‌ی هاندانی سه‌ربازی، چونکه‌ پێکدادان له‌گه‌ڵ گروپه‌ چه‌کداره‌کان "هێڵی سووره‌" و ئه‌وان نه‌یاری ده‌وڵه‌ت نین به‌ڵکوو به‌شێکن له‌ سیسته‌می به‌رگریی وڵات. له‌م چوارچێوه‌یه‌شدا، حکومه‌ت میکانیزمێکی خشته‌به‌ندکراوی بۆ ڕاده‌ستکردنی چه‌ک و پاراستنی مافی چه‌کداران دیاریکردوه‌ که‌ هیچ قه‌یرانێکی سیاسی دروست ناکات.

ناوبراو ئه‌وه‌شی خسته‌ڕوو، پێشنیازێکیان پێشکه‌ش به‌ تاران و ڕیاز کردوه‌ به‌ مه‌به‌ستی پێکهێنانی "ئه‌نجومه‌نێکی هاوئاهه‌نگیی ئه‌منیی هاوبه‌ش" بۆ نه‌هێشتنی ته‌نگژه‌ی بێمتمانه‌یی له‌ نێوانیاندا.

سه‌باره‌ت به‌ کابینه‌که‌ی عه‌لی زه‌یدی و ئاماده‌کاری بۆ دروستکردنی لیست به‌مه‌به‌ستی وه‌رگرتنه‌وه‌ی پۆستی سه‌رۆک وه‌زیران، قاسم ئه‌عره‌جی له‌ لێدوانه‌که‌یدا ده‌ڵێت، "عه‌لی زه‌یدی سه‌رۆک وه‌زیران خۆی بۆ خولی دوه‌می سه‌رۆکایه‌تیی حکوومه‌ت کاندید ناکاته‌وه‌ و پیاوی قۆناغی ئێستایه‌".

به‌پێی یاسای ژماره‌ (40)ی ساڵی 2016، ده‌سته‌ی حه‌شدی شه‌عبی دامه‌زراوه‌یه‌کی سه‌ربازیی فه‌رمیی ده‌وڵه‌ته‌ و له‌ژێر فه‌رمانی فه‌رمانده‌ی گشتیی هێزه‌ چه‌کداره‌کاندایه‌، به‌ڵام هه‌ژمونی هه‌ندێک له‌ لایه‌ن و پارته‌ سیاسییه‌کان به‌سه‌ر به‌شێک له‌ گرووپه‌کان هه‌میشه‌ جێگه‌ی مشتومڕ بووه‌ و حکوومه‌ت ده‌یه‌وێت به‌ فه‌رمی پرۆسەی سنووردرکردنی چەک لەدەستی دەوڵەت دەستپێبکات و بەشێک لەو گرووپانەش هەڵبوەشێنێتەوە.