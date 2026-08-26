ئەردۆغان: پرۆسەی چارەسەری گەڕانەوەی نییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕەجەب تەییب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا لە گوتارێکدا لە ناوچەی ماڵازگیردی سەر بە پارێزگای مووشی کوردستانی تورکیا کە ئەمڕۆ چوارشەممە 26-8-2026پێشکێشی کرد، پێداگریی لە سەرخستنی پرۆسەکە کرد و وتی: "لەپێناو پرۆسەی تورکیای بێ تیرۆر و ناوچەی بی تیرۆر، رێگەمان گرتووەتەبەر و بە هیچ شێوەیەک ناگەڕێینەوە. لەپێناو ئەوەی ناوچەکەمان بکەینە ناوچەی ئاشتی و سەلامەتی، رێگەیەکمان گرتەبەر کە گەڕانەوەی نییە."

سەرۆک کۆماری تورکیا وتیشی: "بۆ دەرهێنان و فڕێدانی ئەو خەنجەرانەی لە برایەتیی هەمیشەیی ئێمە دراون، بۆ نموونە خەنجەری تیرۆر، رێگەیەکمان گرتەبەر و ئەستەمە بگەڕێینەوە. با دۆست و دووژمن بزانن و تێبگەن کە لە ناوچەکەماندا مێژوو دەنووسرێتەوە."

سەرۆک کۆماری تورکیا راشیگەیاند: هیچ کەسێک ناتوانێ رێگری لەم پرۆسەیە بکات، "ئەوانەی وایانزانی لە رێگەی تێکدەری و بۆسەوە، تورکیا و گەلی تورک لەم رێگە پیرۆزە دەوەستێنن، تووشی داڕمانی خەونەکانیان بوون. ئێمە لەو رێگەیەی بە دروستی دەزانین، لانادەین و بە هاندانی کەسانێکیش ناڕۆینە رێگەی دیکە. بە پێداگرییەوە لەسەر رێگەکەمان بەردەوام دەبین".

ئەم گوتانەی ئەردۆغان لە کاتێکدایە، ئێستا هەنگاوە یاساییەکانی تایبەت بە پرۆسەی چارەسەری دەنرێن، بەتایبەتی کە رۆژی 10-08-2026 پرۆژەیاسای تایبەت بە پرۆسەی چارەسەری لە پەرلەمانی تورکیا پەسندکرا و بووە یاسا.

ئێستاش کۆبوونەوەکان بۆ هەنگاوی کردەیی بەردەوامن و بڕیارە چوار لیژنە ئەم ئەرکە ڕاپەڕێنن.