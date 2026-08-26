ئەمریکا پێشوازی لە ڕاگەیاندنی هەڵوەشاندنەوەی هەسەدە دەکات

خبر نووسەر: بهروز علیمحمدی 2026-08-26 09:37 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — ( 0 )

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تۆم باراک، لە پۆستێکیدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی ئێکس، ڕایگەیاندووە کە پلانەکەی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو پێشەوە دەچێت، هاوبەشێکی واشنتۆنیش دەگوازرێتەوە بۆ چوارچێوەیەکی نیشتمانیی یەکگرتوو.

نێردەی ئەمریکا ئاماژەی بە دانپێدانانی زمانی کوردی لە پەروەردە و ڕۆڵی مەزڵوم عەبدی و ئیلهام ئەحمەد کرد، بەتایبەت قوربانیدانی هاوبەشە کوردەکان و بەشداریکردنیان لە گەیشتن بە سەقامگیری ناوچەکە زانی.

وتیشی، یەکگرتنی ڕاستەقینە لەسەر بنەمای بوونی براوە و دۆڕاوەکان نییە، بەڵکو لەسەر بنەمای هاوکاری نێوان ئەو لایەنانەیە کە دژایەتیان دەکرد.